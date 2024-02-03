Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 10:43
Начало года ознаменовалось скандалами с денежными переводами. Предприниматели не хотят ими пользоваться. Для себя я посчитала, что по моим маленьким оборотам они нерентабельны, и использование налички позволяет держать низкие цены и делать скидки, что очень важно в деревне. Подтверждение моих мыслей на днях озвучил один депутат. Читать новость
Vit: бабушек надувать и впихивать красивые упаковки от якобы всех болезней.
По идее аптека ниче не впихивает. Вот у нас, к примеру, все лекарства, которые продаются без рецепта - лежат в каждом супермаркете. А остальные лекарства, которые по рецепту - их имеет право впарить только врач, аптека лишь смотрит в рецепт и выдает то, что там написано.
maxsaf: которые продаются без рецепта - лежат в каждом супермаркете
Да я такое видел в Европах. На кассах лежат и на прилавках и на АЗС продают и аспирин и активираваеый уголь и всякие таблетки от простуды, изжоги. . Я от изжоги другу покупал. Тот тоже любитель пива как и Марик, страдает изжогой .
Kairat stayer: вожди должны были быть примером для народа
Эк вы хватанули : Сталин и Ведлер! Прямо как у Маяковского: - И скоро, дружбы не тая, бью по плечу его я, а Солнце тоже - ты да я, нас, товарищ, двое. А своим познавательным экскурсом вы как раз и подтвердили мой посыл -чужую беду руками разведу, а своей ума не дам ! Не смогла дама ни маму свою распропагандировать в пользу почитаемого ею пана Зеленского , ни сына своего в пользу родного Казахстана, о чём и сообщила в СМИ.Ну а читатели чтож, кто посочувствовал, кто позлорадствовал .Jedem das Seine
Добринцофф: Это у вас,а у нас в аптеку люди приходят как на приём к врачу,что продавец предложит то и покупают.
Да часто слышно в аптеке; дайте че нибудь от живота) а там может уже язва или опухоль как у моего друга, тянул до последнего. Но люди не хотят идти в поликлинику, это целый квест нужно пройти. Отпуск сразу брать на год что б все анализы сдать и врачей пройти по ОСМС. Поэтому щас киски аптечные это крутой бизнес.
Не сравнивал, а констатировал факты, что у вождей, в последствии, дети уехали жить за рубеж. При этом, должны были быть примером и эталоном добропорядочности для простолюдин.
Цитата:
Филипповна: Не смогла дама ни маму свою распропагандировать в пользу почитаемого ею пана Зеленского , ни сына своего в пользу родного Казахстана, о чём и сообщила в СМИ. Ну а читатели чтож, кто посочувствовал, кто позлорадствовал .Jedem das Seine
Зеленский - избранный легитимно народом президент, украинский народ разберётся как им жить и что делать. Для украинцев и цивилизованных стран Россия архаичная страна - агрессор, развязавший кровавую бойню в 21 века. Выше указал, что её сын имеет право выехать в Германию, если есть основания. Ничего негативного в этом нет.
Зачем злорадствовать, вы из числа последних. Да сын у неё проживал в России, переехал в Алматы, далее собрался в Германию. Более ста лет, ждём счастья и светлого будущего, ему зачем дальше ждать, поедет и будет устраивать свою жизнь.
Kairat stayer: Зеленский - избранный легитимно народом президент, украинский народ разберётся как им жить
Янукович тоже был легитимно избранный украинским народом - и где он сейчас? Ну не будем о грустном 1 Мне вот что интересно - вы изо всех сил пытаетесь вроде оспорить мной заявленное мнение, но упорно приводя доказательства моей правоты.
Skeptic: Вы мне льстите. Вот никак не думал, что министр обороны Германии читает мои комментарии в НГ... Сдаётся мне, он вообще не в курсе, где этот город есть.
Цитата:
Kairat stayer: Более ста лет, ждём счастья и светлого будущего, ему зачем дальше ждать, поедет и будет устраивать свою жизнь.
Граждане России и Казахстана, ранее жили и в настоящее время живём частично на нефтегазодоллары. Даже федеральный в России и республиканский в Казахстане бюджеты свёрстывается, с учётом цены барреля нефти. При этом, россияне навешаны, как новогодняя ёлка американскими и европейскими санкциями. Их никто в ближайшее время не собирается снимать, а наоборот будут ужесточать. Обсуждали неоднократно, у россиян более 300 миллиардов долларов арестованы. в связи с агрессией на Украину, официально Минфин заявил, что 50 миллиардов ликвидных активов осталось. Будут латать дыры в бюджете, посмотрим по итогам года, как сторонние наблюдатели.
Нам нужно модернизировать государство, раньше говорили по уровню жизни граждан, образованию, медицине и по другим показателям среди стран мира нужно войти в 30, сейчас не говорят. Время то идёт, выше указал, что простолюдины, в том числе и сказочные патриоты ждут более 100 лет .
Kairat stayer: сказочные патриоты ждут более 100 лет
Вот тогда и надо писать правду А то Ольга написала что дети уезжают из за соц неравенства А как будто в Германии все равны) Надо было так написать, что мои дети уезжают потому что очевидно что страна летит в пропасть. И это все видят. А вслед за немцами и русскими уже стали уезжать казахи. И не один казах с Оренбурга, Магнитки, Омска сюда не рвётся.
Vit: Вот тогда и надо писать правду А то Ольга написала что дети уезжают из за соц неравенства А как будто в Германии все равны) Надо было так написать, что мои дети уезжают потому что очевидно что страна летит в пропасть. И это все видят. А вслед за немцами и русскими уже стали уезжать казахи. И не один казах с Оренбурга, Магнитки, Омска сюда не рвётся.
Внимательно читай и главное вникай, цитирую как написано в заметке:
О.И.Ведлер: События развивались стремительно: июль - отъезд из России, сентябрь - сдача языка, октябрь - отправка документов и переезд в Алматы, декабрь - получение вызова на ПМЖ в Германию. Умные страны с удовольствием забирают наших умных детей. «Сынок, а может съездите, легализуетесь и вернетесь в Алматы?» - теплится у меня слабая надежда. «Нет, мама, Алматы - хороший город, но слишком велико тут социальное расслоение. Флер трудности жизни и недовольства рассыпан буквально в воздухе. Жить надо там, где существует социальная справедливость и работают законы». И мне нечего было возразить сыну.
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