Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало

Отправлено: - 13:57

. И третья причина связана с тем, что «ставим задачу расширить улицу Парковая на 14 м, там должно быть 4 полосы движения, Ленина мы планируем на 15 м расширять в общей сложности.



....деревья это отдельная тема да и экологи должны в первую очередь этим заниматься,а вот уборка снега? сегодня мы не можим убрать снег а что будет если улыцы расширим на гужевой транспорт переходить? извините овёс дорого стоит да и парковаться как?