Отправлено: - 15:08

Skeptic:

Вы мне льстите.

Вот никак не думал, что министр обороны Германии читает мои комментарии в НГ... Сдаётся мне, он вообще не в курсе, где этот город есть.

Kairat stayer:

Более ста лет, ждём счастья и светлого будущего, ему зачем дальше ждать, поедет и будет устраивать свою жизнь.

Цитата:Цитата:Граждане России и Казахстана, ранее жили и в настоящее время живём частично на нефтегазодоллары. Даже федеральный в России и республиканский в Казахстане бюджеты свёрстывается, с учётом цены барреля нефти. При этом, россияне навешаны, как новогодняя ёлка американскими и европейскими санкциями. Их никто в ближайшее время не собирается снимать, а наоборот будут ужесточать. Обсуждали неоднократно, у россиян более 300 миллиардов долларов арестованы. в связи с агрессией на Украину, официально Минфин заявил, что 50 миллиардов ликвидных активов осталось. Будут латать дыры в бюджете, посмотрим по итогам года, как сторонние наблюдатели.Нам нужно модернизировать государство, раньше говорили по уровню жизни граждан, образованию, медицине и по другим показателям среди стран мира нужно войти в 30, сейчас не говорят. Время то идёт, выше указал, что простолюдины, в том числе и сказочные патриоты ждут более 100 лет