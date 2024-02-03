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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48508
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 10:43
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Начало года ознаменовалось скандалами с денежными переводами. Предприниматели не хотят ими пользоваться. Для себя я посчитала, что по моим маленьким оборотам они нерентабельны, и использование налички позволяет держать низкие цены и делать скидки, что очень важно в деревне. Подтверждение моих мыслей на днях озвучил один депутат.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13932
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 11:31
#30
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Цитата:
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника


Это типа брезгливо. У сапожника будка . А аптечный киоск это элита бизнеса) бабушек надувать и впихивать красивые упаковки от якобы всех болезней.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21749
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 12:06
#31
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Цитата:
Vit:
бабушек надувать и впихивать красивые упаковки от якобы всех болезней.

По идее аптека ниче не впихивает. Вот у нас, к примеру, все лекарства, которые продаются без рецепта - лежат в каждом супермаркете. А остальные лекарства, которые по рецепту - их имеет право впарить только врач, аптека лишь смотрит в рецепт и выдает то, что там написано.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13932
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 12:23
#32
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Цитата:
maxsaf: которые продаются без рецепта - лежат в каждом супермаркете
Да я такое видел в Европах. На кассах лежат и на прилавках и на АЗС продают и аспирин и активираваеый уголь и всякие таблетки от простуды, изжоги. . Я от изжоги другу покупал. Тот тоже любитель пива как и Марик, страдает изжогой .
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
130
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 12:33
#33
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Цитата:
Kairat stayer:
вожди должны были быть примером для народа
Эк вы хватанули : Сталин и Ведлер! Прямо как у Маяковского: - И скоро, дружбы не тая, бью по плечу его я, а Солнце тоже - ты да я, нас, товарищ, двое. А своим познавательным экскурсом вы как раз и подтвердили мой посыл -чужую беду руками разведу, а своей ума не дам ! Не смогла дама ни маму свою распропагандировать в пользу почитаемого ею пана Зеленского , ни сына своего в пользу родного Казахстана, о чём и сообщила в СМИ.Ну а читатели чтож, кто посочувствовал, кто позлорадствовал .Jedem das Seine
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