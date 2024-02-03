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Kairat stayer:

вожди должны были быть примером для народа

Цитата:Эк вы хватанули : Сталин и Ведлер! Прямо как у Маяковского: - И скоро, дружбы не тая, бью по плечу его я, а Солнце тоже - ты да я, нас, товарищ, двое. А своим познавательным экскурсом вы как раз и подтвердили мой посыл -чужую беду руками разведу, а своей ума не дам ! Не смогла дама ни маму свою распропагандировать в пользу почитаемого ею пана Зеленского , ни сына своего в пользу родного Казахстана, о чём и сообщила в СМИ.Ну а читатели чтож, кто посочувствовал, кто позлорадствовал .Jedem das Seine