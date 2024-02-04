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≡ КБРУ выплатит штраф за то, что вовремя не сообщило о производственной травме
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48508
КБРУ выплатит штраф за то, что вовремя не сообщило о производственной травме
Отправлено: 04.02.24 - 10:06
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Несчастный случай на территории карьера, принадлежащего филиалу АО «Алюминий Казахстана», произошел 30 ноября, но руководство сообщило о произошедшем в трудовую инспекцию только 4 декабря, хотя должно было сделать это в течение суток.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13931
Re: КБРУ выплатит штраф за то, что вовремя не сообщило о...
Отправлено: 04.02.24 - 10:06
#1
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Почему олигархи такие жадные? Лярды баксов гребут с таких предприятий а позорятся с такой возней мелкой. Ну заплати как положено, оформи как положено.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
459
Re: КБРУ выплатит штраф за то, что вовремя не сообщило о...
Отправлено: 04.02.24 - 10:36
#2
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Цитата:
Vit:
Почему олигархи такие жадные?

в основном потому что "олигархи" эти, потомки необразованных нище(бродов), внезапно решивших что они в состоянии управлять страной. уничтоживших прежнюю, аристократическую элиту, и не нарастивших (что там за 70 лет можно было нарастить!?) свою, "пролетарскую".
на самом деле и поведение "олигарха" и поведение наемного рабочего предприятия этого "олигарха" будут идентичными, с отличием в масштабах. они оба будут экономить там где не стоит этого делать, и спускать кучу денег на вещи не имеющие реальной практической ценности.
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