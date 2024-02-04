Отправлено: - 10:36

Vit:

Почему олигархи такие жадные?

Цитата:в основном потому что "олигархи" эти, потомки необразованных нище(бродов), внезапно решивших что они в состоянии управлять страной. уничтоживших прежнюю, аристократическую элиту, и не нарастивших (что там за 70 лет можно было нарастить!?) свою, "пролетарскую".на самом деле и поведение "олигарха" и поведение наемного рабочего предприятия этого "олигарха" будут идентичными, с отличием в масштабах. они оба будут экономить там где не стоит этого делать, и спускать кучу денег на вещи не имеющие реальной практической ценности.