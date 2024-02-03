Отправлено: - 23:50

абике:

, что Ионенко не виноват, тогда нужно ему или его единомышленникам обжаловать решение акима области, который не принял мер к акиму Рудного, в городском суде Костаная! Иначе рассказ автора статьи в газету расценивается как неисполнимая жалоба! Газета не адвокат!

Цитата:....предлагаю создать комитет по защите акима от критики и газетных нападок Абике предлагаю вам возглавить нашу организацию Меча и Орала.