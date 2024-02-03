Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 10:43
Начало года ознаменовалось скандалами с денежными переводами. Предприниматели не хотят ими пользоваться. Для себя я посчитала, что по моим маленьким оборотам они нерентабельны, и использование налички позволяет держать низкие цены и делать скидки, что очень важно в деревне. Подтверждение моих мыслей на днях озвучил один депутат. Читать новость
События развивались стремительно: июль - отъезд из России, сентябрь - сдача языка, октябрь - отправка документов и переезд в Алматы, декабрь - получение вызова на ПМЖ в Германию.
.....да как то уже позновато в фатерлянд,посмотреть на Калининградскую область так там наши бывшие соотечественники скупают недвижимость как горячии перожки,если социалка рухнит чем особенно славилась германия так побежит народ.....автопром загибается чем славились да и кайне дойчеквалитет унд зо вайта алес шлехт...
А так да, в Германии сейчас рабочих рук не хватает. Нужно делать какие то Таурусы, снаряды для пво Герардов, Таурусы или как их там. Промышленность Германии увеличивается благодаря России в разы. Так что выбор неплох в принципе..
Эл-починно: Дети уже больше в жизни понимают. чет мамаша.
Так это ее воспитание. Ты вот когда в Германию уехал? Когда тебе глубоко за, стало. У нее дети молоды и думаю тщеславны. С молодости добьются в Ойропе очень многого, главное они сделали свой выбор уде сейчас, а не ждали седины своей на голове. В старости тяжеловато, менять все. Лучше конечно чем раньше, тем лучше.
111: А так да, в Германии сейчас рабочих рук не хватает. Нужно делать какие то Таурусы, снаряды для пво Герардов, Таурусы или как их там. Промышленность Германии увеличивается благодаря России в разы. Так что выбор неплох в принципе..
Недавно, точнее 22 января 2024 года министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что следует готовиться к возможной войне с Россией, скорее всего имел ввиду НАТО, якобы на подготовку осталось более 5 лет. Скептик и другие деятели их постоянно пугают, мол покажем Западу Кузькину мать, вот и ответная реакция .
Филипповна: Надысь жаловалась г-жа Ведлер на свою матушку, что она категорически поддерживает русских в СВО против нацистов, а теперь и детки, оказывается, не в ту дуду дуют - не мила им родная отчизна. Мда...разброд и шатания.
Право - детей переехать в другую страну, если есть основания. Для отдельных грамотеев проклятый Запад, для других есть перспективы для развития, особенно для детей и внуков.
Тут, на форуме сказочные патриоты любят повторять, что рыба гниёт с головы. Даже взять период СССР, где вожди должны были быть примером для народа и своих соратников, потому что говорили равняем на них шаг:
Дети И.Сталина, Светлана Аллилуева переехала в Америку, проживала под именем Лана Питерс, скончалась 22 ноября 2011 года на 86-м году жизни в доме престарелых города Ричланд (штат Висконсин США), один сын погиб на войне, другой пользовался привилегиями и недостойный сыну вождя, образ жизни вёл.
Сын Н.Хрущева, Сергей Хрущев с начала 1990 годов проживал в США, в 1999 году с супругой получили американское гражданство, скончался на 85-м году жизни в Крэнстоне, штат Род-Айленд.
Дети Л.Брежнева, сын Юрии был советским государственным и партийным деятелем, дочь Галина в 1998 г. скончалась от инсульта в Психиатрической больнице, в селе Добрыниха Домодедовского района Московской области.
Далее, ряд генсеков не долгое время, в занимаемых должностях проработали, М.Горбачев, проживал за рубежом и в государственной даче в Подмосковье.
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