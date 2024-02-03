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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48508
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 10:43
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Начало года ознаменовалось скандалами с денежными переводами. Предприниматели не хотят ими пользоваться. Для себя я посчитала, что по моим маленьким оборотам они нерентабельны, и использование налички позволяет держать низкие цены и делать скидки, что очень важно в деревне. Подтверждение моих мыслей на днях озвучил один депутат.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3007
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 21:37
#15
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Вод ведь люди, пока не узнаешь- не поймёшь. Всегда нейтрально относился к Ведлер. Но после этой статьи как то презрительно стало.
Да и отношение к людям у неё фальшивое.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3007
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 21:40
#16
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Правильно Абайка про неё писал. Дети уже больше в жизни понимают. чет мамаша.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3007
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 21:45
#17
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Я ещё одного не пойму, чего тут ныть? Не можешь - не работай, не твоя задача. Обеспечить лекарствами и медикаментами население страны минздрав должно интересовать, а не Ведлер!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
833
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 01:17
#18
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События развивались стремительно: июль - отъезд из России, сентябрь - сдача языка, октябрь - отправка документов и переезд в Алматы, декабрь - получение вызова на ПМЖ в Германию.

.....да как то уже позновато в фатерлянд,посмотреть на Калининградскую область так там наши бывшие соотечественники скупают недвижимость как горячии перожки,если социалка рухнит чем особенно славилась германия так побежит народ.....автопром загибается чем славились да и кайне дойчеквалитет унд зо вайта алес шлехт...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35407
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 09:39
#19
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Хех..
Питер, Алматы, Германия.
Как то нелогично.
Ну кто живет в Алматы, в Германию то уж точно ни за что не поедет.
А тем более кто живет в Питере, не поедет в Алматы..
Странновато как то.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35407
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 09:42
#20
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А так да, в Германии сейчас рабочих рук не хватает.
Нужно делать какие то Таурусы, снаряды для пво Герардов, Таурусы или как их там.
Промышленность Германии увеличивается благодаря России в разы.
Так что выбор неплох в принципе..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35407
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 09:43
#21
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
автопром загибается

Да, мерседесы и фольксвагены никто не берет..
И немцы пересаживаются на нивы и лады..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35407
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 09:46
#22
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А по сути я за Ольгу, при всем своем многообразии, добивается всего того, что наметила.
Эдакая железная казахская пока что, леди, на которую стоит равняться и мужчинкам в том числе.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4912
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 09:47
#23
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Цитата:
Эл-починно:
Вод ведь люди, пока не узнаешь- не поймёшь. Всегда нейтрально относился к Ведлер. Но после этой статьи как то презрительно стало. Да и отношение к людям у неё фальшивое.


Нормальное отношение, сами же на днях хвастались, что у нас ранее зарплаты мизерные были, а в Германии достойные :-P.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35407
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 09:48
#24
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Цитата:
Эл-починно:
Дети уже больше в жизни понимают. чет мамаша.

Так это ее воспитание.
Ты вот когда в Германию уехал?
Когда тебе глубоко за, стало.
У нее дети молоды и думаю тщеславны.
С молодости добьются в Ойропе очень многого, главное они сделали свой выбор уде сейчас, а не ждали седины своей на голове.
В старости тяжеловато, менять все.
Лучше конечно чем раньше, тем лучше.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4912
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 09:54
#25
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Цитата:
111:
А так да, в Германии сейчас рабочих рук не хватает. Нужно делать какие то Таурусы, снаряды для пво Герардов, Таурусы или как их там. Промышленность Германии увеличивается благодаря России в разы. Так что выбор неплох в принципе..


Недавно, точнее 22 января 2024 года министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что следует готовиться к возможной войне с Россией, скорее всего имел ввиду НАТО, якобы на подготовку осталось более 5 лет. Скептик и другие деятели их постоянно пугают, мол покажем Западу Кузькину мать, вот и ответная реакция :-o :-o :-o.

Подробнее здесь:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13931
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 09:55
#26
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Все вместе поржем когда она вслед за детьми уедет в Германию. И уже от туда посыпятся статьи как тут было трудно время менять, как трудно аптеку держать)) вот поэтому я уехала в германию :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35407
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 09:57
#27
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Цитата:
Vit:
Все вместе поржем

А смысл ржать?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4912
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 10:22
#28
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Цитата:
Филипповна:
Надысь жаловалась г-жа Ведлер на свою матушку, что она категорически поддерживает русских в СВО против нацистов, а теперь и детки, оказывается, не в ту дуду дуют - не мила им родная отчизна. Мда...разброд и шатания.


Право - детей переехать в другую страну, если есть основания. Для отдельных грамотеев проклятый Запад, для других есть перспективы для развития, особенно для детей и внуков.

Тут, на форуме сказочные патриоты любят повторять, что рыба гниёт с головы. Даже взять период СССР, где вожди должны были быть примером для народа и своих соратников, потому что говорили равняем на них шаг:

Дети И.Сталина, Светлана Аллилуева переехала в Америку, проживала под именем Лана Питерс, скончалась 22 ноября 2011 года на 86-м году жизни в доме престарелых города Ричланд (штат Висконсин США), один сын погиб на войне, другой пользовался привилегиями и недостойный сыну вождя, образ жизни вёл.

Сын Н.Хрущева, Сергей Хрущев с начала 1990 годов проживал в США, в 1999 году с супругой получили американское гражданство, скончался на 85-м году жизни в Крэнстоне, штат Род-Айленд.

Дети Л.Брежнева, сын Юрии был советским государственным и партийным деятелем, дочь Галина в 1998 г. скончалась от инсульта в Психиатрической больнице, в селе Добрыниха Домодедовского района Московской области.

Далее, ряд генсеков не долгое время, в занимаемых должностях проработали, М.Горбачев, проживал за рубежом и в государственной даче в Подмосковье.

[Исправлено: Kairat stayer, 04.02.2024 - 10:26]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1901
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 04.02.24 - 11:08
#29
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Цитата:
111:

А что непонятно то? С Питера сбежал от мобилизации, Алма-Ата - перевалочная база.
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