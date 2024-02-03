Отправлено: - 09:47

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Вод ведь люди, пока не узнаешь- не поймёшь. Всегда нейтрально относился к Ведлер. Но после этой статьи как то презрительно стало. Да и отношение к людям у неё фальшивое.

Цитата:Нормальное отношение, сами же на днях хвастались, что у нас ранее зарплаты мизерные были, а в Германии достойные