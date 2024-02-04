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≡ "Нацфонд – детям": что делать, если ребёнка нет в базе и ему не начислили деньги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48507
"Нацфонд – детям": что делать, если ребёнка нет в базе и ему не начислили деньги
Отправлено: 04.02.24 - 09:27
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Казахстанским детям 1 февраля начали поступать деньги из Национального фонда. За 2023 год каждому ребенку начислили 100$. В ЕНПФ рассказали, что делать родителям, если их ребёнка нет в базе данных и на его счёт не начислили первую выплату.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35399
Re: "Нацфонд – детям": что делать, если ребёнка нет в...
Отправлено: 04.02.24 - 09:27
#1
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О, не успели программу ввести, а уже нае..., ой, накололи!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35399
Re: "Нацфонд – детям": что делать, если ребёнка нет в...
Отправлено: 04.02.24 - 09:28
#2
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У нас проверили у наших, тоже по 100 баксов..
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