НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 23 из 24«1...21222324»
Ответить Новый топик
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:18
#331
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
оон будет набирать волонтеров в казахстане.

Для чего?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:21
#332
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А в документике прописано, что этот чел жил в "говнооднушке" ОДИН за 150 000 в месяц, за что арендодателю каждый из троих отстёгивает 10% от "нарисованнной" суммы.

Ну как по мне - то проблема явно в мохнатой лапе, сидящей где-то в ССГПО, которая согласна с суммой в 150 000 за человека в месяц, скорее всего за ещё более существенное вознаграждение.

[Исправлено: maxsaf, 04.02.2024 - 00:22]
Профайл
Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:24
#333
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь начинаем считать. 50 000 за проживание плюс 10% (15 000) арендодателю за его"работу" - итого 65 000. АО ССГПО выплатит "квартирные" командировошному 150 000. Выгодно? Безусловно!!! ;-) :lol: 8-) :-o
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1364
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:25
#334
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти 90 млн тонн нефти добыли в Казахстане: какие страны качают «черное золото»

Тимур Ниталиев 29.01 13:45

Сообщается, что больше всех из иностранных партнеров нефти в Казахстане добывают США, передает Ulysmedia.kz.

Что произошло

В министерстве энергетики напомнили, что в Казахстана добыли 89,9 млн тонн нефти в 2023 году.

Какие страны добывают

В Казахстане добыча нефти ведется следующими странами:

- РК -33,1%; - РФ - 3,5%; - КНР -11,4%; - США - 30,9%; - Европа - 18,4% - другие - 2,7%.

Как видно, США – лидеры по добыче нефти в Казахстане из числа иностранных партнеров.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3007
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:32
#335
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
В Казахстане добыча нефти ведется следующими странами:

Это всё хорошо, но пака стилистика не изменится, в итоге так и будут президенты в Арабии убегать! :lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1364
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:35
#336
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
выплатит "квартирные" командировошному 150 000. Выгодно? Безусловно!

Схема века бгг. Так всегда было.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:36
#337
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Теперь начинаем считать. 50 000 за проживание плюс 10% (15 000) арендодателю за его"работу" - итого 65 000. АО ССГПО выплатит "квартирные" командировошному 150 000. Выгодно? Безусловно!!!

ССГПО? Вы это читаете? Реагировать будете как-то? :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:39
#338
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Почти 90 млн тонн нефти добыли в Казахстане: какие страны качают «черное золото»

Что из этого - ваше личное?
Профайл
Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:41
#339
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь переходим к арендодателю. Командировошных трое, значит кажный отстегнул по 15 000 (10 % от "нарисованной" суммы) - суммарно 45 000. НО! Так как арендодатель работает как самозанятый, платит налог 3% от доходов (т.е., 1350 отстёгивает государству, остальное забирает себе). Путём простых арифметических действий вычисляем: 10% - 3% = 7%
Вот такая несложная работа за 7% ;-) :lol: 8-) :-o
Профайл
Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:45
#340
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну как по мне - то проблема явно в мохнатой лапе, сидящей где-то в ССГПО

Бухгалтерии пофиг. Есть счёт на оплату - надо оплатить :lol: 8-) :-o
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:47
#341
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Бухгалтерии пофиг. Есть счёт на оплату - надо оплатить

Ну там есть другие люди, кто именно за сокращение расходов отвечает.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:48
#342
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Бухгалтерии пофиг. Есть счёт на оплату - надо оплатить

Так можно и на миллион с человека притащить счёт. Кто следит за пределами разумного?
Профайл
Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:53
#343
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там же счета идут на миллионы. Представь, СБ вскрыла махинации "от арендодателей" на миллионные суммы. Это ж какие им бонусы будут!!! За такие деньги они кого хочешь раком поставят и отымеют по полной программе ;-) :lol: 8-) :-o
Профайл
Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:56
#344
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там даже "контора" не спасёт ;-) :lol: 8-) :-o
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 01:04
#345
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Представь, СБ вскрыла махинации "от арендодателей" на миллионные суммы. Это ж какие им бонусы будут!!!

А представь, что если не вскрыла, а за это бонусы ещё больше...
Профайл
Страница 23 из 24«1...21222324»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Сыкымы, maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS