Отправлено: - 00:21

Сыкымы:

А в документике прописано, что этот чел жил в "говнооднушке" ОДИН за 150 000 в месяц, за что арендодателю каждый из троих отстёгивает 10% от "нарисованнной" суммы.

[Исправлено: maxsaf, 04.02.2024 - 00:22]

Цитата:Ну как по мне - то проблема явно в мохнатой лапе, сидящей где-то в ССГПО, которая согласна с суммой в 150 000 за человека в месяц, скорее всего за ещё более существенное вознаграждение.