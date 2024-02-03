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Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48505
Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 16:07
У меня как жителя частного сектора резонный вопрос: а почему проблему, которую создал сам же акимат много лет назад, отдав теплосети за бесценок в частные руки, и затем забрав обратно, теперь решают за счет жителей частного сектора?
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Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 16:07
У меня один вопрос к автору. А Вы сами ходили на голосование? Или тоже думали мы народ простой, от нас ничего не зависит? Читали программу кандидатов? Каких то своих выставлять пытались? Пожинайте плоды теперь, тем более Вы знали каков он в деле. Если не ошибаюсь в должности акима рудного не первый месяц. А теперь, только одна возможность. Сходите к нему на приём и скажите: Я простой народ, который Вас выбрал, отменяйте свои указы, иначе петицию буду выдвигать и собирать голоса, чтобы от имени простого народа уволить Вас". Пока он не почувствует в Вас представителя власти народа, так и будете только в газете жалобные статьи писать!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 16:08
.....господин Олейник вы находите время на написание критический статей найдите время и на уборку снега потомуШто мы должны помочь новому меру все дружно взять лопоты и выйти на улицы и проспекты, привлечь если надо технику и вычистить город если сами не справимся попросим областной центр да и всю область а если не справимся надобно выходить на руспублику ну а если и там не в силах нам помоШь то надо выходить на европу и америку они сейчас всем помогоют и снег вывезут и трубы поменяют,завод по брекетированию построят так хай и за коммуналку сразу возмутся как ни как облегчат работу новоизбранному меру.....по другому не вижу как решить проблему.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 16:23
Можно продолжить фразу акима, я знаю вопрос сложный, будет много критики и я уже додумываю, но ничего народу нас терпеливый, столько терпели и это перетерпят. И как только вы его выбрали? А Ионенко пусть скажет спасибо, что выбрали не акимом Жана Озена, там бы быстро разобрались с таким скотским отношением к народу
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 16:30
Если бы он знал, что его выбрал народ тогда и отношение у него к народу было бы другое. А так он знает что выборы были на самом деле формальные, выбрал его не народ , а областной аким и отношение к областному акиму будет подобострастное, а к народу наплевательское!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1123
Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 16:32
"...Аким Рудного Виктор Николаевич Ионенко объявил жителям частного сектора войну..."
...
Схожую мысль я недавно где-то в комментариях в стограмме выразил... Искал - не нашёл. Там речь именно о его "возмущении" не желающими разгребать завалы, которые создаёт "Рахат"
Только сформулировал немного по другому: "Пошто аким так не любит жителей частного сектора?"
Вот прямо интересно стало... Что они ему плохого сделали?
[Исправлено: Skeptic, 03.02.2024 - 17:29]
...
Схожую мысль я недавно где-то в комментариях в стограмме выразил... Искал - не нашёл. Там речь именно о его "возмущении" не желающими разгребать завалы, которые создаёт "Рахат"
Только сформулировал немного по другому: "Пошто аким так не любит жителей частного сектора?"
Вот прямо интересно стало... Что они ему плохого сделали?
[Исправлено: Skeptic, 03.02.2024 - 17:29]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6642
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 20:21
Уже месяц на виноградной в Рудном огромная куча снега перекрыла дорогу,тем самым сюда не ездят таксисты,спасательные службы, на мое обращения в акимат, участковым получил одобряющее -хорошо. Однако, откуда взялась эта куча не требует никаких следственных действий, это сделали жители той самой улицы.
(Пользователи)
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- 15.12.23
- Сообщений:
- 33
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 21:15
Автору нужно обратиться с таким вопросом и предложениями к акиму области и получить ответ на свои вопросы! Если ответ акима в наказании акима Рудного покажет, что Ионенко не виноват, тогда нужно ему или его единомышленникам обжаловать решение акима области, который не принял мер к акиму Рудного, в городском суде Костаная! Иначе рассказ автора статьи в газету расценивается как неисполнимая жалоба! Газета не адвокат!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 23:50
Цитата:
....предлагаю создать комитет по защите акима от критики и газетных нападок Абике предлагаю вам возглавить нашу организацию Меча и Орала.
абике:
, что Ионенко не виноват, тогда нужно ему или его единомышленникам обжаловать решение акима области, который не принял мер к акиму Рудного, в городском суде Костаная! Иначе рассказ автора статьи в газету расценивается как неисполнимая жалоба! Газета не адвокат!
, что Ионенко не виноват, тогда нужно ему или его единомышленникам обжаловать решение акима области, который не принял мер к акиму Рудного, в городском суде Костаная! Иначе рассказ автора статьи в газету расценивается как неисполнимая жалоба! Газета не адвокат!
....предлагаю создать комитет по защите акима от критики и газетных нападок Абике предлагаю вам возглавить нашу организацию Меча и Орала.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1188
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 04.02.24 - 00:13
Не согласен с автором вообще! В Житикаре лет 10 назад всех жильцов частного сектора поставили в известность, что с осени отключат от теплоцентра и все сейчас на газе живут и радуются, хотя возмущений и жалоб было море. Автор не знает, во сколько обходятся потери на трассе протянутой к одному дому длиной 500м. И обычно еле утеплённой или неутепленной вовсе. А все оплачивают жители города. Частный сектор отапливать центральным отоплением нерентабельно. И мы от децентрализации никуда не денется, будет этот аким или другой. Я Ионенко поддерживаю в этом, как и в уборке снега. В Китае при снегопаде ощущение, что вся страна вышла с лопатами, от мала до велика, а у нас акимат должен всем почистить, но это же нереально
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 04.02.24 - 00:42
Цитата:
....в Китае социализм и мы при социализме когда жили выходили с мётлами и лопатами,ну что так вернёмся в социализм с гос.предприятиями ком. хозяйства и отправим к чёртовой бабушке всех этих частников.Дантист так мы где в капитализме или ещё в соц. государстве живём у нас сначало деньги а патом стулья без предоплаты никто и не что польцем не пошивелит.
Дантист:
. В Китае при снегопаде ощущение, что вся страна вышла с лопатами, от мала до велика, а у нас акимат должен всем почистить, но это же нереально
. В Китае при снегопаде ощущение, что вся страна вышла с лопатами, от мала до велика, а у нас акимат должен всем почистить, но это же нереально
....в Китае социализм и мы при социализме когда жили выходили с мётлами и лопатами,ну что так вернёмся в социализм с гос.предприятиями ком. хозяйства и отправим к чёртовой бабушке всех этих частников.Дантист так мы где в капитализме или ещё в соц. государстве живём у нас сначало деньги а патом стулья без предоплаты никто и не что польцем не пошивелит.
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