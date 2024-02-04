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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:18
Цитата:
Для чего?
Карачун:
оон будет набирать волонтеров в казахстане.
оон будет набирать волонтеров в казахстане.
Для чего?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:21
Цитата:
Ну как по мне - то проблема явно в мохнатой лапе, сидящей где-то в ССГПО, которая согласна с суммой в 150 000 за человека в месяц, скорее всего за ещё более существенное вознаграждение.
[Исправлено: maxsaf, 04.02.2024 - 00:22]
Сыкымы:
А в документике прописано, что этот чел жил в "говнооднушке" ОДИН за 150 000 в месяц, за что арендодателю каждый из троих отстёгивает 10% от "нарисованнной" суммы.
А в документике прописано, что этот чел жил в "говнооднушке" ОДИН за 150 000 в месяц, за что арендодателю каждый из троих отстёгивает 10% от "нарисованнной" суммы.
Ну как по мне - то проблема явно в мохнатой лапе, сидящей где-то в ССГПО, которая согласна с суммой в 150 000 за человека в месяц, скорее всего за ещё более существенное вознаграждение.
[Исправлено: maxsaf, 04.02.2024 - 00:22]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:24
Теперь начинаем считать. 50 000 за проживание плюс 10% (15 000) арендодателю за его"работу" - итого 65 000. АО ССГПО выплатит "квартирные" командировошному 150 000. Выгодно? Безусловно!!!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1364
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:25
Почти 90 млн тонн нефти добыли в Казахстане: какие страны качают «черное золото»
Тимур Ниталиев 29.01 13:45
Сообщается, что больше всех из иностранных партнеров нефти в Казахстане добывают США, передает Ulysmedia.kz.
Что произошло
В министерстве энергетики напомнили, что в Казахстана добыли 89,9 млн тонн нефти в 2023 году.
Какие страны добывают
В Казахстане добыча нефти ведется следующими странами:
- РК -33,1%; - РФ - 3,5%; - КНР -11,4%; - США - 30,9%; - Европа - 18,4% - другие - 2,7%.
Как видно, США – лидеры по добыче нефти в Казахстане из числа иностранных партнеров.
Тимур Ниталиев 29.01 13:45
Сообщается, что больше всех из иностранных партнеров нефти в Казахстане добывают США, передает Ulysmedia.kz.
Что произошло
В министерстве энергетики напомнили, что в Казахстана добыли 89,9 млн тонн нефти в 2023 году.
Какие страны добывают
В Казахстане добыча нефти ведется следующими странами:
- РК -33,1%; - РФ - 3,5%; - КНР -11,4%; - США - 30,9%; - Европа - 18,4% - другие - 2,7%.
Как видно, США – лидеры по добыче нефти в Казахстане из числа иностранных партнеров.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3007
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:32
Цитата:
Это всё хорошо, но пака стилистика не изменится, в итоге так и будут президенты в Арабии убегать!
YESNO:
В Казахстане добыча нефти ведется следующими странами:
В Казахстане добыча нефти ведется следующими странами:
Это всё хорошо, но пака стилистика не изменится, в итоге так и будут президенты в Арабии убегать!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1364
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:35
Цитата:
Схема века бгг. Так всегда было.
Сыкымы:
выплатит "квартирные" командировошному 150 000. Выгодно? Безусловно!
выплатит "квартирные" командировошному 150 000. Выгодно? Безусловно!
Схема века бгг. Так всегда было.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:36
Цитата:
ССГПО? Вы это читаете? Реагировать будете как-то?
Сыкымы:
Теперь начинаем считать. 50 000 за проживание плюс 10% (15 000) арендодателю за его"работу" - итого 65 000. АО ССГПО выплатит "квартирные" командировошному 150 000. Выгодно? Безусловно!!!
Теперь начинаем считать. 50 000 за проживание плюс 10% (15 000) арендодателю за его"работу" - итого 65 000. АО ССГПО выплатит "квартирные" командировошному 150 000. Выгодно? Безусловно!!!
ССГПО? Вы это читаете? Реагировать будете как-то?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:39
Цитата:
Что из этого - ваше личное?
YESNO:
Почти 90 млн тонн нефти добыли в Казахстане: какие страны качают «черное золото»
Почти 90 млн тонн нефти добыли в Казахстане: какие страны качают «черное золото»
Что из этого - ваше личное?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:41
Теперь переходим к арендодателю. Командировошных трое, значит кажный отстегнул по 15 000 (10 % от "нарисованной" суммы) - суммарно 45 000. НО! Так как арендодатель работает как самозанятый, платит налог 3% от доходов (т.е., 1350 отстёгивает государству, остальное забирает себе). Путём простых арифметических действий вычисляем: 10% - 3% = 7%
Вот такая несложная работа за 7%
Вот такая несложная работа за 7%
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:45
Цитата:
Бухгалтерии пофиг. Есть счёт на оплату - надо оплатить
maxsaf:
Ну как по мне - то проблема явно в мохнатой лапе, сидящей где-то в ССГПО
Ну как по мне - то проблема явно в мохнатой лапе, сидящей где-то в ССГПО
Бухгалтерии пофиг. Есть счёт на оплату - надо оплатить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:47
Цитата:
Ну там есть другие люди, кто именно за сокращение расходов отвечает.
Сыкымы:
Бухгалтерии пофиг. Есть счёт на оплату - надо оплатить
Бухгалтерии пофиг. Есть счёт на оплату - надо оплатить
Ну там есть другие люди, кто именно за сокращение расходов отвечает.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:48
Цитата:
Так можно и на миллион с человека притащить счёт. Кто следит за пределами разумного?
Сыкымы:
Бухгалтерии пофиг. Есть счёт на оплату - надо оплатить
Бухгалтерии пофиг. Есть счёт на оплату - надо оплатить
Так можно и на миллион с человека притащить счёт. Кто следит за пределами разумного?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:53
Там же счета идут на миллионы. Представь, СБ вскрыла махинации "от арендодателей" на миллионные суммы. Это ж какие им бонусы будут!!! За такие деньги они кого хочешь раком поставят и отымеют по полной программе
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 00:56
Там даже "контора" не спасёт
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 01:04
Цитата:
А представь, что если не вскрыла, а за это бонусы ещё больше...
Сыкымы:
Представь, СБ вскрыла махинации "от арендодателей" на миллионные суммы. Это ж какие им бонусы будут!!!
Представь, СБ вскрыла махинации "от арендодателей" на миллионные суммы. Это ж какие им бонусы будут!!!
А представь, что если не вскрыла, а за это бонусы ещё больше...
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