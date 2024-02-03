Отправлено: - 22:36

111:

Сериалы для малолеток вот не смотрю.

111:



Сериалы для малолеток вот не смотрю. Не тот возраст.. Опять ярлыки какие то..

Цитата:Но знаешь, кто такой чушпан. Т.е., начинаешь осознавать свою сущностьЦитата:Ну, к тебе лично никто не обращался. А ты вдруг возбудилсяС чего бы это???