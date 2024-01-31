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≡ Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48505
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 12:45
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Проект казахского алфавита, основанного на латинской графике, проходил апробацию в прошлом году. Работа по совершенствованию проектов алфавита и правил правописания казахского языка, основанных на латинской графике, продолжается.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1245
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 22:26
#45
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Цитата:
saba:
Что у нас в руководстве одни хапуги, что у них

Не одни! Их много )))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21737
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 22:41
#46
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Цитата:
Мишаня:
Но я и моя семья уехали в том числе, что в госорганах начали требовать знание казахского. И это было основной причиной отъезда.

Они не верят.

Цитата:
Мишаня:
Практически во всем мире госязык один, и ничего предосудительного в этом нет

Это далеко не так.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1939
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 23:00
#47
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Цитата:
Мишаня:
в госорганах начали требовать знание казахского

Вот и пролезли в госорганы как знатоки казахского (разговорного, в основном), зато полные бездари как технари и управленцы. Не все, конечно, есть спецы с опытом. Но оч. много без опыта, знаний, зато много "родственничков" со специфическими знаниями: кому и сколько "отстегнуть", чтобы усидеть на руководящей должности :lol: 8-) :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14853
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 00:16
#48
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Цитата:
maxsaf:
Вообще все не так. На момент развала процент владеющих русским языком в Казахстане был выше, чем процент владеющих казахским языком, и это подтверждается документально.

На момент развала империи в 1917 процент владеющих казахским языком был выше чем русским и?
Русский язык тут навязан искусственно внешним управлением
После развала навязанная идея русского языка начала входить в свою реальную цифру
Русский язык на всем постсовке сокращается и это не потомучто его запрещают,просто выросло поколение которым русский язык стал не основным а иностранным как тем грузинам или украинцам
Белорусы и те уже на белорусском общаются вместо русского
Цитата:
maxsaf:
По факту, учитывая все обстоятельства, русский язык должен был стать вторым государственным именно тогда. И уже после этого можно было языковой вопрос пускать на самотёк.

А зачем русский язык второй государственный? Для чего? Чтобы его искусственно тут навязывать? Не надо
Чтобы его защищать? А чё его где-то ущимляют?))

Цитата:
saba:
Вы вроде из Челябинска? Так не говорите тогда о том, чего не знаете

Лично для вас я с Костаная буду
Я многогранен
Цитата:
saba:
. У них в посёлке жило до 30 семей чеченцев, последних даже я застал,некоторые там и похоронены. П.озёрный был сплошь немецким. так что про житьё бытьё чеченцев и немцев в Казахстане я очень даже хорошо знаю. Я говорю были разные периоды. Была одно время и

Ага и чё где истории про приютили и обогрели?
Чеченцев ктото у себя в домах держал? Ваши родственники? Назовите имена,фамилии
А пока с вашей стороны какая-то лирика

Цитата:
saba:
Так что пожалуйста не стройте из себя всезнающего человека, во всяком случае пока живы те кто видел всё своими глазами. Иначе будет у Вас положение хуже губернаторского, во всяком случае впросак попадать у Вас удачно получается!

Давайте по существу а не уходя на личности
Факты! Факты предоставьте про обогревы русских и немцев
Цитата:
maxsaf:
Это могло существенно замедлить отток русскоязычного населения. Уехали в основном трудоспособные и образованные.

Уехали в первую волну 90-2000ых националисты
Которые испугались что за их гнилой язык с них сейчас спрашивать начнут
Вот эти националисты сейчас в России и пургу гонят про то как их якобы танками гнали по улицам и квартиры отбирали
А далее уезжают люди сугубо по личным причинам а не из за нехватки русского
Кто работу нашел,кто учебу для детей


Из России русские чеж валят то массово? Русский язык там вроде государственный))
А нет,русские резко кочевать захотелось из России с начала войны
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14853
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 00:20
#49
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Цитата:
Мишаня:
что в госорганах начали требовать знание казахско

Очень странно работая в гос органе не владеть языком местного населения
Представь в Челябинске в местном цоне сидит человек который не знает русского но пытается обслуживать население
Бред?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3003
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 22:37
#50
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Цитата:
abaika95:
На момент развала империи в 1917 процент владеющих казахским языком был выше чем русским и?

Что за бред. Не было тут казахоговорящих от слова совсем. Бабушка ещё в коем веке, я даже не знаю, но мать (покойная) в 1938-ом в Тельмановке родилась.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3003
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 22:40
#51
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В школу как и в Германии, только с точностью наоборот, на уроке по русски, на перемени на немецком! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3003
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 22:47
#52
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Цитата:
abaika95:
Очень странно работая в гос органе не владеть языком местного населения

Да я как бы про тоже, но сначала нужно как то определиться, какой язык, какой алфавит и изначально самим коренным жителям его выучить, а уж после и другим, кто сбежать не успел, не сумел - навязывать. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3003
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 23:04
#53
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Цитата:
abaika95:
Очень странно работая в гос органе не владеть языком местного населения

Ну русским то все владеют, ничего странного тут не вижу! :lol: 8-)
ПС- что делать, если язык местного населения русский? :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 03.02.2024 - 23:17]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21737
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 23:16
#54
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Цитата:
abaika95:
Очень странно работая в гос органе не владеть языком местного населения

Так а что и кто это местное население? На югах один состав, на севере другой. Причем нужно брать не национальный состав, а именно по владению языками. И получится, что на севере Казахстана вполне можно работать зная лишь русский. А учитывая сказанное Сабитом, что русский знали все - вообще проблем не вижу, кроме искусственно созданных.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21737
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 23:33
#55
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Цитата:
abaika95:
владеть языком местного населения

На севере РК язык местного населения русский, нравится тебе это или нет - смирись. Планомерно выдавливается, вытесняется, заменяются одни носители другими, но до сих пор преобладает. Когда казахский делали единственным гос языком - население спросили? Мож референдум провели? Главное, как АЭС строить - так референдум, а как с языками разобраться - так пофиг на население. Я - население, и мне не пофиг. Поэтому я так выразил свое несогласие - уехал из страны. И не я один так поступил. Несогласных много.
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