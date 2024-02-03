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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 21:48
Но ты, даже будучи гражданином СВОЕЙ страны, откосил от службы в армии. А сейчас радуешься неизвестно чему. Квалифицированный вор отрубей
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 21:56
Как был чушпаном смолоду - так им и остался по жизни
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:11
Когда до народа наконец-то дошло - кто ты есть на самом деле - ты перестал появляться здесь. Заскакиваешь изредка с очередным "высером" от ЦИПСО - и тут же сваливаешь, чушпан
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:22
Цитата:
Своей это какой, напомни?
Кстати, ты же тоже откосил?
Ах да, военника у тебя нет..
А вот у меня есть!
Сыкымы:
Но ты, даже будучи гражданином СВОЕЙ страны,
Но ты, даже будучи гражданином СВОЕЙ страны,
Своей это какой, напомни?
Кстати, ты же тоже откосил?
Ах да, военника у тебя нет..
А вот у меня есть!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:24
Эх..
Вот так и открывается, что тот, кто трепется о том, что давал клятву, просто откосил..
Да уж, так и живем, на второй нашей Родине..
Первую про..рали, нормально все..
Вот так и открывается, что тот, кто трепется о том, что давал клятву, просто откосил..
Да уж, так и живем, на второй нашей Родине..
Первую про..рали, нормально все..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:25
Цитата:
Хех..
Сериалы для малолеток вот не смотрю.
Не тот возраст..
Опять ярлыки какие то..
От тех, кто откосил..
Сыкымы:
Как был чушпаном
Как был чушпаном
Хех..
Сериалы для малолеток вот не смотрю.
Не тот возраст..
Опять ярлыки какие то..
От тех, кто откосил..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:26
Цитата:
Я не против, пусть идут на эту бойню.
Ты вот пошел?
Сыкымы:
? В том же Израиле:
? В том же Израиле:
Я не против, пусть идут на эту бойню.
Ты вот пошел?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:28
Цитата:
Ну, тебе лучше знать, какая страна является для тебя своей
111:
Своей это какой, напомни?
Своей это какой, напомни?
Ну, тебе лучше знать, какая страна является для тебя своей
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:36
Цитата:
Но знаешь, кто такой чушпан. Т.е., начинаешь осознавать свою сущностьЦитата:
Ну, к тебе лично никто не обращался. А ты вдруг возбудился
С чего бы это???
111:
Сериалы для малолеток вот не смотрю.
Сериалы для малолеток вот не смотрю.
Но знаешь, кто такой чушпан. Т.е., начинаешь осознавать свою сущностьЦитата:
111:
Сериалы для малолеток вот не смотрю. Не тот возраст.. Опять ярлыки какие то..
Сериалы для малолеток вот не смотрю. Не тот возраст.. Опять ярлыки какие то..
Ну, к тебе лично никто не обращался. А ты вдруг возбудился
С чего бы это???
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:42
Вот и проявился чушпан на форуме, сам себя спалил
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:46
Как легко оказалось развести местного форумного тролля. Насколько он себя чувствовал здесь безнаказанным
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:48
Чушпан с "ватного болота"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 23:20
Цитата:
Жалкое блеянье о том, чего не о том, а потом не потом и т.д.
111:
Вот так и открывается, что тот, кто трепется о том,
Вот так и открывается, что тот, кто трепется о том,
Жалкое блеянье о том, чего не о том, а потом не потом и т.д.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 23:21
Цитата:
Понятно, ты победил.
И теперь да, я не буду отвечать на твои вопросы, откосившего от армии.
Говори обо мне так же как и Шурка, не обращаясь ко мне.
И вот это мне нравится..
Сыкымы:
Ну, к тебе лично никто не обращался. А ты
Ну, к тебе лично никто не обращался. А ты
Понятно, ты победил.
И теперь да, я не буду отвечать на твои вопросы, откосившего от армии.
Говори обо мне так же как и Шурка, не обращаясь ко мне.
И вот это мне нравится..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 23:22
Хех..
Ну а мы открываем новую страницу..
Ну а мы открываем новую страницу..
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