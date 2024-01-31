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Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48505
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 12:45
Проект казахского алфавита, основанного на латинской графике, проходил апробацию в прошлом году. Работа по совершенствованию проектов алфавита и правил правописания казахского языка, основанных на латинской графике, продолжается.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1245
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 22:26
Цитата:
Не одни! Их много )))
saba:
Что у нас в руководстве одни хапуги, что у них
Что у нас в руководстве одни хапуги, что у них
Не одни! Их много )))
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 22:41
Цитата:
Они не верят.
Цитата:
Это далеко не так.
Мишаня:
Но я и моя семья уехали в том числе, что в госорганах начали требовать знание казахского. И это было основной причиной отъезда.
Но я и моя семья уехали в том числе, что в госорганах начали требовать знание казахского. И это было основной причиной отъезда.
Они не верят.
Цитата:
Мишаня:
Практически во всем мире госязык один, и ничего предосудительного в этом нет
Практически во всем мире госязык один, и ничего предосудительного в этом нет
Это далеко не так.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1939
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 23:00
Цитата:
Вот и пролезли в госорганы как знатоки казахского (разговорного, в основном), зато полные бездари как технари и управленцы. Не все, конечно, есть спецы с опытом. Но оч. много без опыта, знаний, зато много "родственничков" со специфическими знаниями: кому и сколько "отстегнуть", чтобы усидеть на руководящей должности
Мишаня:
в госорганах начали требовать знание казахского
в госорганах начали требовать знание казахского
Вот и пролезли в госорганы как знатоки казахского (разговорного, в основном), зато полные бездари как технари и управленцы. Не все, конечно, есть спецы с опытом. Но оч. много без опыта, знаний, зато много "родственничков" со специфическими знаниями: кому и сколько "отстегнуть", чтобы усидеть на руководящей должности
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14853
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 00:16
Цитата:
На момент развала империи в 1917 процент владеющих казахским языком был выше чем русским и?
Русский язык тут навязан искусственно внешним управлением
После развала навязанная идея русского языка начала входить в свою реальную цифру
Русский язык на всем постсовке сокращается и это не потомучто его запрещают,просто выросло поколение которым русский язык стал не основным а иностранным как тем грузинам или украинцам
Белорусы и те уже на белорусском общаются вместо русского
Цитата:
А зачем русский язык второй государственный? Для чего? Чтобы его искусственно тут навязывать? Не надо
Чтобы его защищать? А чё его где-то ущимляют?))
Цитата:
Лично для вас я с Костаная буду
Я многогранен
Цитата:
Ага и чё где истории про приютили и обогрели?
Чеченцев ктото у себя в домах держал? Ваши родственники? Назовите имена,фамилии
А пока с вашей стороны какая-то лирика
Цитата:
Давайте по существу а не уходя на личности
Факты! Факты предоставьте про обогревы русских и немцев
Цитата:
Уехали в первую волну 90-2000ых националисты
Которые испугались что за их гнилой язык с них сейчас спрашивать начнут
Вот эти националисты сейчас в России и пургу гонят про то как их якобы танками гнали по улицам и квартиры отбирали
А далее уезжают люди сугубо по личным причинам а не из за нехватки русского
Кто работу нашел,кто учебу для детей
Из России русские чеж валят то массово? Русский язык там вроде государственный))
А нет,русские резко кочевать захотелось из России с начала войны
maxsaf:
Вообще все не так. На момент развала процент владеющих русским языком в Казахстане был выше, чем процент владеющих казахским языком, и это подтверждается документально.
Вообще все не так. На момент развала процент владеющих русским языком в Казахстане был выше, чем процент владеющих казахским языком, и это подтверждается документально.
На момент развала империи в 1917 процент владеющих казахским языком был выше чем русским и?
Русский язык тут навязан искусственно внешним управлением
После развала навязанная идея русского языка начала входить в свою реальную цифру
Русский язык на всем постсовке сокращается и это не потомучто его запрещают,просто выросло поколение которым русский язык стал не основным а иностранным как тем грузинам или украинцам
Белорусы и те уже на белорусском общаются вместо русского
Цитата:
maxsaf:
По факту, учитывая все обстоятельства, русский язык должен был стать вторым государственным именно тогда. И уже после этого можно было языковой вопрос пускать на самотёк.
По факту, учитывая все обстоятельства, русский язык должен был стать вторым государственным именно тогда. И уже после этого можно было языковой вопрос пускать на самотёк.
А зачем русский язык второй государственный? Для чего? Чтобы его искусственно тут навязывать? Не надо
Чтобы его защищать? А чё его где-то ущимляют?))
Цитата:
saba:
Вы вроде из Челябинска? Так не говорите тогда о том, чего не знаете
Вы вроде из Челябинска? Так не говорите тогда о том, чего не знаете
Лично для вас я с Костаная буду
Я многогранен
Цитата:
saba:
. У них в посёлке жило до 30 семей чеченцев, последних даже я застал,некоторые там и похоронены. П.озёрный был сплошь немецким. так что про житьё бытьё чеченцев и немцев в Казахстане я очень даже хорошо знаю. Я говорю были разные периоды. Была одно время и
. У них в посёлке жило до 30 семей чеченцев, последних даже я застал,некоторые там и похоронены. П.озёрный был сплошь немецким. так что про житьё бытьё чеченцев и немцев в Казахстане я очень даже хорошо знаю. Я говорю были разные периоды. Была одно время и
Ага и чё где истории про приютили и обогрели?
Чеченцев ктото у себя в домах держал? Ваши родственники? Назовите имена,фамилии
А пока с вашей стороны какая-то лирика
Цитата:
saba:
Так что пожалуйста не стройте из себя всезнающего человека, во всяком случае пока живы те кто видел всё своими глазами. Иначе будет у Вас положение хуже губернаторского, во всяком случае впросак попадать у Вас удачно получается!
Так что пожалуйста не стройте из себя всезнающего человека, во всяком случае пока живы те кто видел всё своими глазами. Иначе будет у Вас положение хуже губернаторского, во всяком случае впросак попадать у Вас удачно получается!
Давайте по существу а не уходя на личности
Факты! Факты предоставьте про обогревы русских и немцев
Цитата:
maxsaf:
Это могло существенно замедлить отток русскоязычного населения. Уехали в основном трудоспособные и образованные.
Это могло существенно замедлить отток русскоязычного населения. Уехали в основном трудоспособные и образованные.
Уехали в первую волну 90-2000ых националисты
Которые испугались что за их гнилой язык с них сейчас спрашивать начнут
Вот эти националисты сейчас в России и пургу гонят про то как их якобы танками гнали по улицам и квартиры отбирали
А далее уезжают люди сугубо по личным причинам а не из за нехватки русского
Кто работу нашел,кто учебу для детей
Из России русские чеж валят то массово? Русский язык там вроде государственный))
А нет,русские резко кочевать захотелось из России с начала войны
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14853
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 00:20
Цитата:
Очень странно работая в гос органе не владеть языком местного населения
Представь в Челябинске в местном цоне сидит человек который не знает русского но пытается обслуживать население
Бред?
Мишаня:
что в госорганах начали требовать знание казахско
что в госорганах начали требовать знание казахско
Очень странно работая в гос органе не владеть языком местного населения
Представь в Челябинске в местном цоне сидит человек который не знает русского но пытается обслуживать население
Бред?
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 22:37
Цитата:
Что за бред. Не было тут казахоговорящих от слова совсем. Бабушка ещё в коем веке, я даже не знаю, но мать (покойная) в 1938-ом в Тельмановке родилась.
abaika95:
На момент развала империи в 1917 процент владеющих казахским языком был выше чем русским и?
На момент развала империи в 1917 процент владеющих казахским языком был выше чем русским и?
Что за бред. Не было тут казахоговорящих от слова совсем. Бабушка ещё в коем веке, я даже не знаю, но мать (покойная) в 1938-ом в Тельмановке родилась.
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 22:40
В школу как и в Германии, только с точностью наоборот, на уроке по русски, на перемени на немецком!
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 22:47
Цитата:
Да я как бы про тоже, но сначала нужно как то определиться, какой язык, какой алфавит и изначально самим коренным жителям его выучить, а уж после и другим, кто сбежать не успел, не сумел - навязывать.
abaika95:
Очень странно работая в гос органе не владеть языком местного населения
Очень странно работая в гос органе не владеть языком местного населения
Да я как бы про тоже, но сначала нужно как то определиться, какой язык, какой алфавит и изначально самим коренным жителям его выучить, а уж после и другим, кто сбежать не успел, не сумел - навязывать.
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 23:04
Цитата:
Ну русским то все владеют, ничего странного тут не вижу!
ПС- что делать, если язык местного населения русский?
[Исправлено: Эл-починно, 03.02.2024 - 23:17]
abaika95:
Очень странно работая в гос органе не владеть языком местного населения
Очень странно работая в гос органе не владеть языком местного населения
Ну русским то все владеют, ничего странного тут не вижу!
ПС- что делать, если язык местного населения русский?
[Исправлено: Эл-починно, 03.02.2024 - 23:17]
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 23:16
Цитата:
Так а что и кто это местное население? На югах один состав, на севере другой. Причем нужно брать не национальный состав, а именно по владению языками. И получится, что на севере Казахстана вполне можно работать зная лишь русский. А учитывая сказанное Сабитом, что русский знали все - вообще проблем не вижу, кроме искусственно созданных.
abaika95:
Очень странно работая в гос органе не владеть языком местного населения
Очень странно работая в гос органе не владеть языком местного населения
Так а что и кто это местное население? На югах один состав, на севере другой. Причем нужно брать не национальный состав, а именно по владению языками. И получится, что на севере Казахстана вполне можно работать зная лишь русский. А учитывая сказанное Сабитом, что русский знали все - вообще проблем не вижу, кроме искусственно созданных.
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 23:33
Цитата:
На севере РК язык местного населения русский, нравится тебе это или нет - смирись. Планомерно выдавливается, вытесняется, заменяются одни носители другими, но до сих пор преобладает. Когда казахский делали единственным гос языком - население спросили? Мож референдум провели? Главное, как АЭС строить - так референдум, а как с языками разобраться - так пофиг на население. Я - население, и мне не пофиг. Поэтому я так выразил свое несогласие - уехал из страны. И не я один так поступил. Несогласных много.
abaika95:
владеть языком местного населения
владеть языком местного населения
На севере РК язык местного населения русский, нравится тебе это или нет - смирись. Планомерно выдавливается, вытесняется, заменяются одни носители другими, но до сих пор преобладает. Когда казахский делали единственным гос языком - население спросили? Мож референдум провели? Главное, как АЭС строить - так референдум, а как с языками разобраться - так пофиг на население. Я - население, и мне не пофиг. Поэтому я так выразил свое несогласие - уехал из страны. И не я один так поступил. Несогласных много.
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