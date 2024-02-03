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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 21 из 22«1...19202122»
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1939
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 21:48
#301
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Но ты, даже будучи гражданином СВОЕЙ страны, откосил от службы в армии. А сейчас радуешься неизвестно чему. Квалифицированный вор отрубей :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1939
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 21:56
#302
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Как был чушпаном смолоду - так им и остался по жизни :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1939
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:11
#303
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Когда до народа наконец-то дошло - кто ты есть на самом деле - ты перестал появляться здесь. Заскакиваешь изредка с очередным "высером" от ЦИПСО - и тут же сваливаешь, чушпан :lol: 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35357
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:22
#304
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Цитата:
Сыкымы:
Но ты, даже будучи гражданином СВОЕЙ страны,

Своей это какой, напомни?
Кстати, ты же тоже откосил?
Ах да, военника у тебя нет..
А вот у меня есть!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35357
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:24
#305
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Эх..
Вот так и открывается, что тот, кто трепется о том, что давал клятву, просто откосил..
Да уж, так и живем, на второй нашей Родине..
Первую про..рали, нормально все..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35357
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:25
#306
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Цитата:
Сыкымы:
Как был чушпаном

Хех..
Сериалы для малолеток вот не смотрю.
Не тот возраст..
Опять ярлыки какие то..
От тех, кто откосил..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35357
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:26
#307
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Цитата:
Сыкымы:
? В том же Израиле:

Я не против, пусть идут на эту бойню.
Ты вот пошел?
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1939
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:28
#308
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Цитата:
111:
Своей это какой, напомни?

Ну, тебе лучше знать, какая страна является для тебя своей :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1939
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:36
#309
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Цитата:
111:
Сериалы для малолеток вот не смотрю.

Но знаешь, кто такой чушпан. Т.е., начинаешь осознавать свою сущностьЦитата:
111:

Сериалы для малолеток вот не смотрю. Не тот возраст.. Опять ярлыки какие то..

Ну, к тебе лично никто не обращался. А ты вдруг возбудился
;-) :lol: 8-) :-o С чего бы это???
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1939
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:42
#310
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Вот и проявился чушпан на форуме, сам себя спалил ;-) :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1939
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:46
#311
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Как легко оказалось развести местного форумного тролля. Насколько он себя чувствовал здесь безнаказанным ;-) :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1939
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 22:48
#312
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Чушпан с "ватного болота" ;-) :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1939
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 23:20
#313
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Цитата:
111:
Вот так и открывается, что тот, кто трепется о том,

Жалкое блеянье о том, чего не о том, а потом не потом и т.д. ;-) :lol: 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35357
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 23:21
#314
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Цитата:
Сыкымы:
Ну, к тебе лично никто не обращался. А ты

Понятно, ты победил.
И теперь да, я не буду отвечать на твои вопросы, откосившего от армии.
Говори обо мне так же как и Шурка, не обращаясь ко мне.
И вот это мне нравится..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35357
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 23:22
#315
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Хех..
Ну а мы открываем новую страницу..
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Страница 21 из 22«1...19202122»
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