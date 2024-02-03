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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48505
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 10:43
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Начало года ознаменовалось скандалами с денежными переводами. Предприниматели не хотят ими пользоваться. Для себя я посчитала, что по моим маленьким оборотам они нерентабельны, и использование налички позволяет держать низкие цены и делать скидки, что очень важно в деревне. Подтверждение моих мыслей на днях озвучил один депутат.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2999
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 21:37
#15
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Вод ведь люди, пока не узнаешь- не поймёшь. Всегда нейтрально относился к Ведлер. Но после этой статьи как то презрительно стало.
Да и отношение к людям у неё фальшивое.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2999
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 21:40
#16
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Правильно Абайка про неё писал. Дети уже больше в жизни понимают. чет мамаша.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2999
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 21:45
#17
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Я ещё одного не пойму, чего тут ныть? Не можешь - не работай, не твоя задача. Обеспечить лекарствами и медикаментами население страны минздрав должно интересовать, а не Ведлер!
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