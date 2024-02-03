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"Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать строительство завода по производству брикетированного железа в Рудном хотят уже в конце 2024 года
"Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать строительство завода по производству брикетированного железа в Рудном хотят уже в конце 2024 года
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