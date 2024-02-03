Re: "Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать...

Отправлено: - 17:36

Строить будут европейские и американские компании, но проект мы адаптируем под нормы казахстанского законодательства.



......как адаптация законодательства будет выглядить?тоже самое как с нефтью и газом да и с всеми ресурсами.