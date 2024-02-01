Отправлено: - 11:32

юля елиссева:

Почему-то в статье не сказано, сколько времени было потрачено чтобы отжать у Быковсковского участок

Цитата:Кстати даИ тогда вся логика построения к форуму этого центра теряетсяА если бы не успели к 2023 году? Получается смарт центр построили бы просто, ни к чему не привязываяИ да термин отжали с выплатой 250 млн немного не сходитсяТам избушке цена была максимум миллионов 50