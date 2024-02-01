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≡ Дворец для школьников и президентов - Как чиновники продолжают скрывать детали строительства объекта для форума РК и РФ в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48505
Дворец для школьников и президентов - Как чиновники продолжают скрывать детали строительства объекта для форума РК и РФ в Костанае
Отправлено: 01.02.24 - 10:55
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Спустя несколько месяцев после его открытия акимат области так и не предоставил договор на строительство, а сам центр привлек внимание государственного аудита. Тем не менее множество загадок вокруг центра и других «форумных» объектов, стоивших налогоплательщикам более 16 млрд тенге, не раскрыто до сих пор.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14853
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 03.02.24 - 11:32
#15
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Цитата:
юля елиссева:
Почему-то в статье не сказано, сколько времени было потрачено чтобы отжать у Быковсковского участок

Кстати да
И тогда вся логика построения к форуму этого центра теряется
А если бы не успели к 2023 году? Получается смарт центр построили бы просто, ни к чему не привязывая
И да термин отжали с выплатой 250 млн немного не сходится
Там избушке цена была максимум миллионов 50
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
829
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 03.02.24 - 17:51
#16
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....не строят не нендравится строят тоже нендравится не пойму.....Оля под кого роем обьясните нам неучам?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9694
Дворец для школьников и президентов - Как чиновники продолжают скрывать детали строительства объекта для форума РК и РФ в Костанае
Отправлено: 03.02.24 - 18:42
#17
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Цитата:
abaika95:
Там избушке цена была максимум миллионов 50

Ну так главное не избушка,а участок.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2999
Дворец для школьников и президентов - Как чиновники продолжают скрывать детали строительства объекта для форума РК и РФ в Костанае
Отправлено: 03.02.24 - 19:06
#18
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Цитата:
abaika95:
И да термин отжали с выплатой 250 млн немного не сходится Там избушке цена была максимум миллионов 50

Вот так годами общаешься с психологом, а на деле он барыга, все цены на недвижимость в округе знает.
:lol:
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
33
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 03.02.24 - 20:57
#19
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Если есть сомнение в расходовании бюджетных средств, то надо напрямую обращаться к Президенту РК, т.к. Казахстан сейчас справедливый и слышащий! Иначе вы откуда услышите или увидите, что он справедливый или слышащий! Он наверное поручит проверку не форумчанам, а сотрудникам антикоррупционной службы! Тему подняли правильно, осталось направить информацию Администрацию Президента, а там поживем, увидим!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4138
Re: Дворец для школьников и президентов - Как чиновники...
Отправлено: 03.02.24 - 21:36
#20
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Цитата:
абике:
Тему подняли правильно,

Все молодцы, больше трансфертов в Костанайскую область не направлять ни под каким соусом, а то ещё под аудит попадёшь. Местные ребята постараются!
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