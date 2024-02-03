Отправлено: - 17:44

Если вы интересуетесь готовкой, то наверняка и вам соцсети то и дело подкидывают тематические рецепты. Стоило мне запросить совета по поводу гречаников (котлет из крупы и фарша), как на меня обрушилась лавина рецептов в стиле ПП, то есть правильного питания. В том числе в видеоверсиях. А это суперагитация, уж так красиво все заснято. Я повелась на маффины из овсянки.