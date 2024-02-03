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≡ Попытка выпечки в стиле ПП - Однозначно надо пробовать, совершенствовать, искать свой вкус
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48505
Попытка выпечки в стиле ПП - Однозначно надо пробовать, совершенствовать, искать свой вкус
Отправлено: 03.02.24 - 17:44
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Если вы интересуетесь готовкой, то наверняка и вам соцсети то и дело подкидывают тематические рецепты. Стоило мне запросить совета по поводу гречаников (котлет из крупы и фарша), как на меня обрушилась лавина рецептов в стиле ПП, то есть правильного питания. В том числе в видеоверсиях. А это суперагитация, уж так красиво все заснято. Я повелась на маффины из овсянки.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
829
Re: Попытка выпечки в стиле ПП - Однозначно надо пробовать,...
Отправлено: 03.02.24 - 17:44
#1
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.....язык проглотишь от этой стряпни ....бегу готовить...Дора найдите что нибуть вообще без сахара так как у нас в семье критические показатили сахара в крови.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3323
Re: Попытка выпечки в стиле ПП - Однозначно надо пробовать,...
Отправлено: 03.02.24 - 18:12
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
найдите что нибуть вообще без сахара


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