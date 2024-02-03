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≡ "Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать строительство завода по производству брикетированного железа в Рудном хотят уже в конце 2024 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48505
"Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать строительство завода по производству брикетированного железа в Рудном хотят уже в конце 2024 года
Отправлено: 03.02.24 - 17:36
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Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ 2 февраля приехал с рабочим визитом в Рудный Он осмотрел площадку на окраине города, на которой АО "ССГПО" планирует построить завод по производству горячебрикетированного железа. По плану первая очередь завода должна выпускать в год до 2 млн тонн готовой продукции.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
829
Re: "Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать...
Отправлено: 03.02.24 - 17:36
#1
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Строить будут европейские и американские компании, но проект мы адаптируем под нормы казахстанского законодательства.

......как адаптация законодательства будет выглядить?тоже самое как с нефтью и газом да и с всеми ресурсами.
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