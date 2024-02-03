Уважаемые форумчане. Многие из вас обращали внимание на отсутствие логики в постах некоторых из нас - увы, это диагноз. Без никнэймов - шапка горит на воре. Прочтите по ссылке ниже - там всего три абзаца.
"О нарушении мышления Следует отметить специфическую особенность, существенно отличающую нарушения мышления от любой другой известной медицине симптоматики, а именно акритичность пациента. Как правило, человеку кажется, что он-то мыслит совершенно нормально, тогда как окружающие его «не хотят понять», «подтрунивают» или даже «издеваются». Симптомы недуга проявляются проблемами с формированием логических ассоциаций." Когда у человека нет логики? "Инфантильное мышление (недостаточная критичность) — мышление с чертами незрелости у взрослых людей; характерно недостаточное использование логического (рационального) мышления, опора на интуитивные суждения и подверженность мышления искажающему влиянию со стороны эмоций." "Соматические заболевания являются частой причиной возникновения психических расстройств. Под такими заболеваниями понимаются патологические изменения органического характера, связанные с функционированием головного мозга. Одной из причин может быть перманентный приём этанола." Выделенное кавычками взято из инета - без ссылок, иначе не вмещается.
abaika95: Если бы требовали то сейчас пентиум был бы переведен правильно? По логике? Но этого нет Значит Макс просто тупо врёт С него потребовали перевода частей компьютера ту же материнскую плату, кулера итд Он заортачился и выкатил байку про требование перевода пентиума
Мне снова сюда образец ценника тех времён скинуть? Второй раз попытаетесь перевести? Или слабО?
maxsaf: В них была лишь жажда лёгкой наживы под видом соблюдения закона.
Знаете поднадоело это пережёвывание глупости с обеих сторон. Во первых требования были со стороны проверяющих незаконны, во вторых если бы Вас что то держало бы в Казахстане, Вы бы пошли и легко доказали бы всю незаконность подобных требований. Но так как Вы всё равно собирались уезжать, Вы сразу обиделись и уехали, кляня на весь свет проклятый Казахстан. Может поставим уже точку на всех этих ценниках, смешно ей богу, вроде взрослые люди а занимаются всякой фигнёй!
А у Вас нет разных двух мнений, вы же ОПГ, один говорит .другой подхватывает. что касается болота, Вы же ему высказываете. Я вот тоже Вам высказал. Но не факт, что через день Вы опять не начнёте мусолить эту тему и я с Вами ничего поделать не смогу
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