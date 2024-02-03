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События развивались стремительно: июль - отъезд из России, сентябрь - сдача языка, октябрь - отправка документов и переезд в Алматы, декабрь - получение вызова на ПМЖ в Германию. Умные страны с удовольствием забирают наших умных детей. «Сынок, а может съездите, легализуетесь и вернетесь в Алматы?» - теплится у меня слабая надежда. «Нет, мама, Алматы - хороший город, но слишком велико тут социальное расслоение.

Цитата:Чтоооооооо??? А как же перевод времени котрый вы добивались? Как так получилось что вы Ольга Ведлер ответственны за перевод времени по всей стране а ваш сын что-то не захотел жить в стране в которой вы ставите эксперименты над народом?? Лицемерие? Главное вы 4 года топили за здоровье каких-то детей а ваш то ребенок оказывается вообще в России жил все это время,и вот радость вы перевели ВКО на 2 часа назад что теперь там люди будут в 3 утра при солнце просыпается и в кромешной темноте домой возвращаться в 4 часа дня и ваш сын не хочет при такой радости жить? Может вам тоже за сыном в Германию слетать надо? Мало ли там часовой пояс неправильный? Надо и там наследить же