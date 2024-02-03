Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть

Отправлено: - 16:07

У меня один вопрос к автору. А Вы сами ходили на голосование? Или тоже думали мы народ простой, от нас ничего не зависит? Читали программу кандидатов? Каких то своих выставлять пытались? Пожинайте плоды теперь, тем более Вы знали каков он в деле. Если не ошибаюсь в должности акима рудного не первый месяц. А теперь, только одна возможность. Сходите к нему на приём и скажите: Я простой народ, который Вас выбрал, отменяйте свои указы, иначе петицию буду выдвигать и собирать голоса, чтобы от имени простого народа уволить Вас". Пока он не почувствует в Вас представителя власти народа, так и будете только в газете жалобные статьи писать!