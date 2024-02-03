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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48503
Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 16:07
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У меня как жителя частного сектора резонный вопрос: а почему проблему, которую создал сам же акимат много лет назад, отдав теплосети за бесценок в частные руки, и затем забрав обратно, теперь решают за счет жителей частного сектора?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4137
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 16:07
#1
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У меня один вопрос к автору. А Вы сами ходили на голосование? Или тоже думали мы народ простой, от нас ничего не зависит? Читали программу кандидатов? Каких то своих выставлять пытались? Пожинайте плоды теперь, тем более Вы знали каков он в деле. Если не ошибаюсь в должности акима рудного не первый месяц. А теперь, только одна возможность. Сходите к нему на приём и скажите: Я простой народ, который Вас выбрал, отменяйте свои указы, иначе петицию буду выдвигать и собирать голоса, чтобы от имени простого народа уволить Вас". Пока он не почувствует в Вас представителя власти народа, так и будете только в газете жалобные статьи писать!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
826
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 16:08
#2
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.....господин Олейник вы находите время на написание критический статей найдите время и на уборку снега потомуШто мы должны помочь новому меру все дружно взять лопоты и выйти на улицы и проспекты, привлечь если надо технику и вычистить город если сами не справимся попросим областной центр да и всю область а если не справимся надобно выходить на руспублику ну а если и там не в силах нам помоШь то надо выходить на европу и америку они сейчас всем помогоют и снег вывезут и трубы поменяют,завод по брекетированию построят так хай и за коммуналку сразу возмутся как ни как облегчат работу новоизбранному меру.....по другому не вижу как решить проблему.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4137
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 16:23
#3
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Можно продолжить фразу акима, я знаю вопрос сложный, будет много критики и я уже додумываю, но ничего народу нас терпеливый, столько терпели и это перетерпят. И как только вы его выбрали? А Ионенко пусть скажет спасибо, что выбрали не акимом Жана Озена, там бы быстро разобрались с таким скотским отношением к народу
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4137
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 16:30
#4
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Если бы он знал, что его выбрал народ тогда и отношение у него к народу было бы другое. А так он знает что выборы были на самом деле формальные, выбрал его не народ , а областной аким и отношение к областному акиму будет подобострастное, а к народу наплевательское!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1123
Александр ОЛЕЙНИК: Не на жизнь, а на смерть
Отправлено: 03.02.24 - 16:32
#5
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[Исправлено: Skeptic, 03.02.2024 - 16:34]
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