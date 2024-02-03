Отправлено: - 12:45

abaika95:

Если бы требовали то сейчас пентиум был бы переведен правильно? По логике? Но этого нет Значит Макс просто тупо врёт С него потребовали перевода частей компьютера ту же материнскую плату, кулера итд Он заортачился и выкатил байку про требование перевода пентиума

Цитата:Мне снова сюда образец ценника тех времён скинуть? Второй раз попытаетесь перевести? Или слабО?