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≡ Оскорблявший казахстанского арбитра россиянин оказался экс-ИО тренера павлодарского «Иртыша»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48503
Оскорблявший казахстанского арбитра россиянин оказался экс-ИО тренера павлодарского «Иртыша»
Отправлено: 02.02.24 - 15:06
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Видео с оскорблениями представителей российского футбольного тренерского штаба в адрес судей Казахстана начало распространятся в интернете 1 февраля. Финальный матч Media Football League между казахстанским SD Family и российским 2Drots прошел 31 января на "Тобыл Арене" в Костанае.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4137
Re: Оскорблявший казахстанского арбитра россиянин оказался...
Отправлено: 03.02.24 - 15:05
#15
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А так да, какой он нацист, просто вся жизнь на матах и оскорблениях . Он наверное даже и не понял, что кого то оскорбил. Тем более у спортсменов это просто часть жизни.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13925
Оскорблявший казахстанского арбитра россиянин оказался экс-ИО тренера павлодарского «Иртыша»
Отправлено: 03.02.24 - 16:04
#16
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Цитата:
saba:
Сегодня мат используют в основном для связки слов)) когда разговариваешь и забыл как называется какой нибудь предмет, вещ и тд можно ляпнуть мат)
P.S К тому же мода часто меняется и можно обидеть человека назвав его: эх ты Вася или эх Алёша ты) так что чукча уже не обидное слово)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4137
Re: Оскорблявший казахстанского арбитра россиянин оказался...
Отправлено: 03.02.24 - 16:11
#17
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У нас был прапорщик в армии. Он матерился высокохудожественно, таких матов я ни до,ни после не слышал.
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