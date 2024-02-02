Отправлено: - 16:04

saba:

Цитата:Сегодня мат используют в основном для связки слов)) когда разговариваешь и забыл как называется какой нибудь предмет, вещ и тд можно ляпнуть мат)P.S К тому же мода часто меняется и можно обидеть человека назвав его: эх ты Вася или эх Алёша ты) так что чукча уже не обидное слово)