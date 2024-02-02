Оскорблявший казахстанского арбитра россиянин оказался экс-ИО тренера павлодарского «Иртыша»
Отправлено: 02.02.24 - 15:06
Видео с оскорблениями представителей российского футбольного тренерского штаба в адрес судей Казахстана начало распространятся в интернете 1 февраля. Финальный матч Media Football League между казахстанским SD Family и российским 2Drots прошел 31 января на "Тобыл Арене" в Костанае. Читать новость
А, вот оно. Я уже во флуд то скинул. Да, россияне стали нетерпимыми к другим нациям на всех уровнях, не только тут на форуме, это да, это вообще убивает всякую веру в них, как когда то мы верили а абсолютную веру что народ братский Ну вот получается нет..
юля елиссева: надо бы такие видео целиком показывать, с чего все начиналось.
ну там не судья начал оскорблять тренера) полное видео в ютюбе на канале команды этому тренеру не понравлюсь судейство якобы засуживают его команду они несколько раз кричал на судью и на тренера другой команды под конец выпалил про чукчу несдержанный пещерный националист? думаю да причем ладно бы это какой нибудь местный русский был так россиянин, москвич в уничижительной форме использует название коренного народа россии чтобы обозвать обидчика тут чукчи должны поднять вопрос а не казахи) но в россии упор сейчас на продвижение русскости и "титульной" нации поэтому там никто ничего не поднимает
Жаль, очень уважал его как игрока, был капитаном ЦСКА, когда они победили в чемпионате СССР. Да и в студии "Матч тв " всегда казался спокойным и уравновешенным. В принципе не думаю, что нацист, это просто в норме вещей на обыденном уровне в России. Когда говорят "косоглазые", узкоплёночные","черножопые" они даже не думают, что оскорбили по национальному признаку. Думают просто обозвали , хотя и это не признак высокого интеллекта!
Кузнецов не пацан тусовочный, а проживший в Казахстане, поэтому полное имя себе заслужил" Нацист!, независимо, что высказал Чукча! Он дал понять, что другим народам русских обыгрывать нельзя! Надо давать по "шапке" таким, и вообще не пускать в нашу страну, пусть в России обзывает чеченов "чукчами", а чукчей "русскими"! Как в анекдоте: к вам просто русский вопрос: "вы еврей?", а у меня к вам просто еврейский ответ "нет, я русский"!!!
А если б на тебя говорили что ты еб@ная? Надеюсь смысл этого слова не надо тебе объяснять? Может геям это все равно, называют его так или нет, но тебе, как мужику, слово еб@ный, будет так же не обидно а как то даже круто, как ты сейчас сказал?
Да ладно. Я знаешь сколько матов слышу и в свой адрес и вижу как другие ругаются между собой и дерутся. Ну вобще я конечно стараюсь других не материть, знаю что это обидно. Где то читал, что относись к другим людям так, как ты хотел что б относились к тебе)
А я читал предысторию матов, на древнерусском языке слово х...й означает что то колкое типа иголки, слово б...дь означает что то вроде заблудшего и т.д. Изначально слова были не обидные и в них не было никакого сексуального смысла
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