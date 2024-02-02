Отправлено: - 15:26

юля елиссева:

надо бы такие видео целиком показывать, с чего все начиналось.

Цитата:ну там не судья начал оскорблять тренера)полное видео в ютюбе на канале командыэтому тренеру не понравлюсь судейство якобы засуживают его командуони несколько раз кричал на судью и на тренера другой командыпод конец выпалил про чукчунесдержанный пещерный националист? думаю дапричем ладно бы это какой нибудь местный русский былтак россиянин, москвич в уничижительной форме использует название коренного народа россии чтобы обозвать обидчикатут чукчи должны поднять вопрос а не казахи)но в россии упор сейчас на продвижение русскости и "титульной" нации поэтому там никто ничего не поднимает