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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 20 из 20«1...181920
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13924
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 12:05
#286
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Цитата:
saba:
и раньше тяжеловато было с россиянами общаться, тяжёлые они

Я согласен. Они очень отличаются от нас. Злые они в большенстве своём. У нас в Казахстане менталитет другой, мы тут добрее что казахи, что славяне. Я это давно заметил.
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
36
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 12:29
#287
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Уважаемые форумчане. Многие из вас обращали внимание на отсутствие логики в постах некоторых из нас - увы, это диагноз. Без никнэймов - шапка горит на воре. Прочтите по ссылке ниже - там всего три абзаца. "О нарушении мышления Следует отметить специфическую особенность, существенно отличающую нарушения мышления от любой другой известной медицине симптоматики, а именно акритичность пациента. Как правило, человеку кажется, что он-то мыслит совершенно нормально, тогда как окружающие его «не хотят понять», «подтрунивают» или даже «издеваются». Симптомы недуга проявляются проблемами с формированием логических ассоциаций." Когда у человека нет логики? "Инфантильное мышление (недостаточная критичность) — мышление с чертами незрелости у взрослых людей; характерно недостаточное использование логического (рационального) мышления, опора на интуитивные суждения и подверженность мышления искажающему влиянию со стороны эмоций." "Соматические заболевания являются частой причиной возникновения психических расстройств. Под такими заболеваниями понимаются патологические изменения органического характера, связанные с функционированием головного мозга. Одной из причин может быть перманентный приём этанола."
Выделенное кавычками взято из инета - без ссылок, иначе не вмещается.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 12:45
#288
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Цитата:
abaika95:
Если бы требовали то сейчас пентиум был бы переведен правильно? По логике? Но этого нет Значит Макс просто тупо врёт С него потребовали перевода частей компьютера ту же материнскую плату, кулера итд Он заортачился и выкатил байку про требование перевода пентиума

Мне снова сюда образец ценника тех времён скинуть? Второй раз попытаетесь перевести? Или слабО? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 12:47
#289
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Цитата:
abaika95:
Если бы требовали то сейчас пентиум был бы переведен правильно? По логике?

Нет, потому что в тех требованиях не было логики. В них была лишь жажда лёгкой наживы под видом соблюдения закона.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 12:49
#290
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Цитата:
abaika95:
С него потребовали перевода частей компьютера ту же материнскую плату, кулера итд

А если я их отдельно не продавал, то и ценников на комплектующие не имел, логично?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4132
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 13:15
#291
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Цитата:
maxsaf:
В них была лишь жажда лёгкой наживы под видом соблюдения закона.

Знаете поднадоело это пережёвывание глупости с обеих сторон. Во первых требования были со стороны проверяющих незаконны, во вторых если бы Вас что то держало бы в Казахстане, Вы бы пошли и легко доказали бы всю незаконность подобных требований. Но так как Вы всё равно собирались уезжать, Вы сразу обиделись и уехали, кляня на весь свет проклятый Казахстан. Может поставим уже точку на всех этих ценниках, смешно ей богу, вроде взрослые люди а занимаются всякой фигнёй!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 13:41
#292
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Цитата:
saba:
Знаете поднадоело это пережёвывание глупости с обеих сторон.

Эл вспомнил, Абайка подхватил в свойственной ему язвительной манере, а мне что, молчать в ответ? :-)

[Исправлено: maxsaf, 03.02.2024 - 13:42]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 13:44
#293
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Цитата:
saba:
Знаете поднадоело

Болото тоже поднадоело много кому, но это "болотного" мало волнует ;-)
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2993
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 13:50
#294
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Цитата:
maxsaf:
Болото тоже поднадоело много кому, но это "болотного" мало волнует

Абсолютно согласен!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35339
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 14:17
#295
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Пограничники выложили очень символичное фото. Балаклавская бухта, февраль 2014 года, «Ивановец», вооруженный противокорабельными ракетами, угрожает катеру Морской охраны украинской Госпогранслужбы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4132
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 14:32
#296
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Цитата:
Эл-починно:
Абсолютно согласен!

А у Вас нет разных двух мнений, вы же ОПГ, один говорит .другой подхватывает.
что касается болота, Вы же ему высказываете. Я вот тоже Вам высказал. Но не факт, что через день Вы опять не начнёте мусолить эту тему и я с Вами ничего поделать не смогу
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