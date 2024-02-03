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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48502
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 10:43
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Начало года ознаменовалось скандалами с денежными переводами. Предприниматели не хотят ими пользоваться. Для себя я посчитала, что по моим маленьким оборотам они нерентабельны, и использование налички позволяет держать низкие цены и делать скидки, что очень важно в деревне. Подтверждение моих мыслей на днях озвучил один депутат.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9693
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 10:43
#1
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Цитата:
использование налички позволяет держать низкие цены и делать скидки

Источник:

Ну кто бы сомневался,ведь наличку не видно,а значит можно не платить 3% налогов,да и на банковских комиссиях можно сэкономить 1.5-2%

Цитата:
«Что, уклоняетесь от налогов? - спросил меня один «умный» клиент на просьбу расплатиться наличкой, вытаскивая вожделенную пятитысячку. «С чего вы взяли? Ведь я при вас пробиваю вашу покупку

Источник:

А как же ,конечно надо пробивать для отвода глаз,особенно для вот таких усатых дяденек которые задают глупые вопросы.
Кстати в любой сетевой аптеке,принимают оплату любым способом,может быть по этому ваши клиенты туда уходят.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9693
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 10:46
#2
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Цитата:
Начало года ознаменовалось скандалами с денежными переводами. Предприниматели не хотят ими пользоваться

Источник:

Предприниматели не хотят пользоваться переводами?
Вроде как с точностью до наоборот,предприниматели хотят,но налоговая не разрешает.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3261
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 10:54
#3
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Цитата:

птека нацелилась на стратегический объект - почту: самый грязный с точки зрения медицины, но и коммерчески самый «жирный»

Самый "жирный" для аптеки объект это любая поликлиника или больница. Тарановка это райцентр. Там есть и поликлиника и ЦРБ. Что мешает госпоже Ведлер открыть аптеку именно там?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9693
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 10:56
#4
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Цитата:
Когда перед Новым годом в наше село Айет с количеством населения 4046 человек постучалась третья сетевая аптека (а всего это была пятая аптека), я решила побороться.

Источник:

Решила побороться подумала Ольга Веллер и что она сделала, снизила цены,поставила POS терминал для удобства покупателей,нет это слишком сложно,она решила настучать в министерство.

Цитата:
Все это я изложила в жалобе, которую направила в Минздрав.

Источник:

Я кстати по делам мотаюсь нет нет в Тарановку обязательно зайду в вашу аптеку за копеечным товаром вы уж постарайтесь чек пробить,а то я жалобу с удовольствием оформлю. :lol:

[Исправлено: Добринцофф, 03.02.2024 - 11:17]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14853
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 11:27
#5
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Цитата:
События развивались стремительно: июль - отъезд из России, сентябрь - сдача языка, октябрь - отправка документов и переезд в Алматы, декабрь - получение вызова на ПМЖ в Германию. Умные страны с удовольствием забирают наших умных детей. «Сынок, а может съездите, легализуетесь и вернетесь в Алматы?» - теплится у меня слабая надежда. «Нет, мама, Алматы - хороший город, но слишком велико тут социальное расслоение. 



Чтоооооооо??? А как же перевод времени котрый вы добивались? Как так получилось что вы Ольга Ведлер ответственны за перевод времени по всей стране а ваш сын что-то не захотел жить в стране в которой вы ставите эксперименты над народом?? Лицемерие? Главное вы 4 года топили за здоровье каких-то детей а ваш то ребенок оказывается вообще в России жил все это время,и вот радость вы перевели ВКО на 2 часа назад что теперь там люди будут в 3 утра при солнце просыпается и в кромешной темноте домой возвращаться в 4 часа дня и ваш сын не хочет при такой радости жить? Может вам тоже за сыном в Германию слетать надо? Мало ли там часовой пояс неправильный? Надо и там наследить же
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14853
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 11:30
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Я кстати по делам мотаюсь нет нет в Тарановку обязательно зайду в вашу аптеку за копеечным товаром вы уж постарайтесь чек пробить,а то я жалобу с удовольствием оформлю.

Заметил странный факт
Активисты правдорубы которые постоянно ищут косяки у других,сами же в итоге оказываются такими же нарушителями если не хуже
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13923
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 12:03
#7
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Ведлер-сила, а правда что израильский парацетамол Р-500 смертелен? Вот какой то ролик гуляет по инету.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13923
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 12:16
#8
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Цитата:
Ну и если мы сегодня заговорили о казахстанском законодательстве, еще один вопрос мучает меня: всеобщее декларирование.

Я чет пропустил этот момент с декларацией. А че всем надо его писать? А когда? А че туда писать? Деньги в банке? Диваны, телевизоры. А если не указал то че заберут деньги со счета?.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21733
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 12:58
#9
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Цитата:
Умные страны с удовольствием забирают наших умных детей.

Подтверждаю ;-)
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
129
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 13:09
#10
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Шекспир, "Гамлет", действие 1, явл. ..." подгнило что-то в Датском королевстве " Надысь жаловалась г-жа Ведлер на свою матушку, что она категорически поддерживает русских в СВО против нацистов, а теперь и детки,оказывается, не в ту дуду дуют - не мила им родная отчизна. Мда...разброд и шатания. Вечная беда всех правдоборцев -пока других поучают как жить, своих упускают.
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