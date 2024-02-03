Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 10:43
Начало года ознаменовалось скандалами с денежными переводами. Предприниматели не хотят ими пользоваться. Для себя я посчитала, что по моим маленьким оборотам они нерентабельны, и использование налички позволяет держать низкие цены и делать скидки, что очень важно в деревне. Подтверждение моих мыслей на днях озвучил один депутат. Читать новость
А как же ,конечно надо пробивать для отвода глаз,особенно для вот таких усатых дяденек которые задают глупые вопросы. Кстати в любой сетевой аптеке,принимают оплату любым способом,может быть по этому ваши клиенты туда уходят.
События развивались стремительно: июль - отъезд из России, сентябрь - сдача языка, октябрь - отправка документов и переезд в Алматы, декабрь - получение вызова на ПМЖ в Германию. Умные страны с удовольствием забирают наших умных детей. «Сынок, а может съездите, легализуетесь и вернетесь в Алматы?» - теплится у меня слабая надежда. «Нет, мама, Алматы - хороший город, но слишком велико тут социальное расслоение.
Чтоооооооо??? А как же перевод времени котрый вы добивались? Как так получилось что вы Ольга Ведлер ответственны за перевод времени по всей стране а ваш сын что-то не захотел жить в стране в которой вы ставите эксперименты над народом?? Лицемерие? Главное вы 4 года топили за здоровье каких-то детей а ваш то ребенок оказывается вообще в России жил все это время,и вот радость вы перевели ВКО на 2 часа назад что теперь там люди будут в 3 утра при солнце просыпается и в кромешной темноте домой возвращаться в 4 часа дня и ваш сын не хочет при такой радости жить? Может вам тоже за сыном в Германию слетать надо? Мало ли там часовой пояс неправильный? Надо и там наследить же
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