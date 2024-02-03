Отправлено: - 09:28

Сыкымы:

Ну давай, историк , версию про п.Владимировка Кустанайского района, как там кто кого укрывал в голодной степи. А то мне дед-украинец про

Цитата:Вы всё время приписываете мне какие то чужие высказывания. Я разве что то говорил про русских и украинцев в Казахстане? Я рассказывал про воспоминания своих родных во время переселения чеченцев и немцев в ответ на какие то высказывания Абайки почерпнутые из каких то публикаций. Абайка Вы требуете имена и фамилии? Увы родители к сожалению родители Вам уже ничего не скажу. а я смутно помню дядю Ваху, Шому ( не точно имя, помню на газоне девчат по посёлку гонял). Дядя Саша Геринг к сожалению умер ну и много кто. Я просто помню смутно ребёнком ещё был.