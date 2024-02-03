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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 19 из 19«1...171819
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4128
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 09:12
#271
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Или Вам как Ленину "вшивая интеллигенция" классово чужда и ненавистна?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4128
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 09:20
#272
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Цитата:
таноми52:
Утверждения на уровне 111-го, или бабы Нюры, но не человека, видящего суть вещей

Да ради Бога считайте как хотите, главное это мои взгляды и я их открыто здесь высказываю, а Ваше право их критиковать и не принимать их!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4128
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 09:28
#273
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Цитата:
Сыкымы:
Ну давай, историк , версию про п.Владимировка Кустанайского района, как там кто кого укрывал в голодной степи. А то мне дед-украинец про

Вы всё время приписываете мне какие то чужие высказывания. Я разве что то говорил про русских и украинцев в Казахстане? Я рассказывал про воспоминания своих родных во время переселения чеченцев и немцев в ответ на какие то высказывания Абайки почерпнутые из каких то публикаций. Абайка Вы требуете имена и фамилии? Увы родители к сожалению родители Вам уже ничего не скажу. а я смутно помню дядю Ваху, Шому ( не точно имя, помню на газоне девчат по посёлку гонял). Дядя Саша Геринг к сожалению умер ну и много кто. Я просто помню смутно ребёнком ещё был.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4128
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 09:36
#274
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И самое любимое моё блюдо в детстве было штруль, так моя мама называла штрудли. Не в классическом варианте с яблоками или ещё с чем то, а наверное в более бедном. Просто полоски теста обильно смазанные сметаной и картошка. соседка-немка научила.
А про переселение русских и украинцев в Казахстан, в том числе и в п. Владимировка я как и Абайка знаю только из книг, вот только в интернете по этому поводу не копался.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13920
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 09:38
#275
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Че бы тут наши местные фанаты Зе не говорили. А Россия самая толерантная страна в мире. Тут все национальности комфортно живут. Куча разных ресторанов с нац блюдами. Мечети. Разные диаспоры которые прикрывают своих насильников. Москва так ваще самый много национальный город. Тут десятки лямов прошивают людей из Азии. От дворника до крутых бизнесменов. В каждом регионе помимо русскоязычных ТВ каналов, есть и на местном языке. Улицы не кто не переименовает. В Челябинске обучают на психологов из разных стран. И тд.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13920
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 09:57
#276
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Я другой такой страны не знаю
Где так вольно дышит человек(с)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3771
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 10:00
#277
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Цитата:
saba:
Безумие это не бороться за свой дом, за своих близких , за свою Родину


Сколько пафоса!
А по факту этим пафосом Вы покрываете интересы олигархов!
"за свой дом, за своих близких, за свою Родину" Смешно!
Прям второй Илья Эренбург!
Вам осталось только вскричать:"Убей!"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4128
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 10:04
#278
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Цитата:
таноми52:
Прям второй Илья Эренбург!

Никогда он не был мне близок! А что касается пафоса, простите я так думаю, наверное какая то дремучая древность не погибла совсем под напором цивилизации, увы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4128
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 10:15
#279
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Цитата:
Vit:

Вит, я рассказывал, ездил в Ставрополь там пацана малолетним увезли туда из Костаная. Для него это город мечты. рай на земле, немного ты мне его напомнил сейчас. Не собираюсь оспаривать твоё мнение, скажу лишь, что мне многое не нравится у нас в Казахстане, многое не нравится сейчас в достаточно близкой мне России, наверное не всё ладно и в Украине, давно там не был, судить не берусь. Но в Россию съездить пара пустяков, всего лишь 320 км и общий милитаристский настрой там мне вот совсем не по душе. Ты же ездишь на машине всё таки, а я просто хожу по городу иногда общаюсь с местными людьми. Мне и раньше тяжеловато было с россиянами общаться, тяжёлые они, как говорили в нашей Раше суровые челябинские мужики, сейчас же совсем, как с ума люди посходили.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4128
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 10:21
#280
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Цитата:
таноми52:
интересы олигархов!

Не поверите ни с одним из олигархов не знаком, вообще! А за уши , как например сделал Акрос в своём посте про свой окоп можно притянуть всё , что угодно. Конечно защищая свой дом, я тем самым защищаю страну, защищая страну я невольно защищаю и олигархов с их богатствами. Как бы раньше сказали на семинаре по марксистско-ленинской философии:"Такова диалектика жизни"
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3771
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 10:22
#281
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Цитата:
abaika95:
Приютили Да кто мог кого приютить тут если Казахстан был советской Австралией территорией массовой ссылки Тут НКВД всем заведовало,


Ну, наконец-то, не прошло и пяти лет пребывания на форуме, правду сказал
А то вместе с Бывалым и Хохлом тут землю рыл, доказывая обратное
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3771
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 10:46
#282
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Цитата:
maxsaf:
Утром АКРОС будет рассказывать, как тут Абайка оппонентов в очередной раз одной левой раскидал


Ну, для баб Нюр количество бла-бла-бла на каждую фразу оппонента, да и просто умение огрызаться, является показателем "эрудиции" и крутости.
В то время как короткая фраза, наполненная сарказмом и иронией, подвигнет ДУМАЮЩЕГО человека вникнуть в суть вопроса и задуматься в поисках правды.
Так что, как бы тут некоторые не крутились/вертелись, за пояс их затыкают
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