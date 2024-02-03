Отправлено: - 01:40

abaika95:

А твои предки приехавшие в Казахстан в чистое поле хотя могли в топ 10 в США к примеру они в какой группе Адекватов или не адекватов?)

Цитата:А ты, учась в Челябинске кем себя считал?