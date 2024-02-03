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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14847
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:37
Цитата:
А твои предки приехавшие в Казахстан в чистое поле хотя могли в топ 10 в США к примеру они в какой группе
Адекватов или не адекватов?)
maxsaf:
А я как неадекватные, переехал в топ10 стран, адекватные остались ждать сингапурское чудо
А я как неадекватные, переехал в топ10 стран, адекватные остались ждать сингапурское чудо
А твои предки приехавшие в Казахстан в чистое поле хотя могли в топ 10 в США к примеру они в какой группе
Адекватов или не адекватов?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14847
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:38
Цитата:
Очень трудно работать психологом с чужим умом
Это же не Канада где все по блату даже психологи
maxsaf:
Шутка дня
Шутка дня
Очень трудно работать психологом с чужим умом
Это же не Канада где все по блату даже психологи
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:39
Цитата:
Это может сегодня - ума набрались. А вот Когда Мах был, говорит требовали пентиум перевести.
abaika95:
А никто у нас не требует имя собственное переводить
А никто у нас не требует имя собственное переводить
Это может сегодня - ума набрались. А вот Когда Мах был, говорит требовали пентиум перевести.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:40
Цитата:
А ты, учась в Челябинске кем себя считал?
abaika95:
А твои предки приехавшие в Казахстан в чистое поле хотя могли в топ 10 в США к примеру они в какой группе Адекватов или не адекватов?)
А твои предки приехавшие в Казахстан в чистое поле хотя могли в топ 10 в США к примеру они в какой группе Адекватов или не адекватов?)
А ты, учась в Челябинске кем себя считал?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:41
Цитата:
да вы сначала со своим то справьтесь, как ни будь. прежде чем весь мир смешить!
abaika95:
Очень трудно работать психологом с чужим умом
Очень трудно работать психологом с чужим умом
да вы сначала со своим то справьтесь, как ни будь. прежде чем весь мир смешить!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:43
Цитата:
а чтобы в Челябинске хаты купить и сдавать их, сколько в РК наворовать надо?
abaika95:
чтобы в России жить сколько наворовать в РК надо?)
чтобы в России жить сколько наворовать в РК надо?)
а чтобы в Челябинске хаты купить и сдавать их, сколько в РК наворовать надо?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:50
Цитата:
Хрюкнул в кружку?
Эл-починно:
Я аж чаем поперхнулся!
Я аж чаем поперхнулся!
Хрюкнул в кружку?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:53
Цитата:
Ну да, своего боженька не дал...
abaika95:
Очень трудно работать психологом с чужим умом
Очень трудно работать психологом с чужим умом
Ну да, своего боженька не дал...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:58
Цитата:
И в "Твой шанс" снова объявку давать, но уже на новом уровне
Сыкымы:
"Квалифицированный вор отрубей, 80 LVL"
"Квалифицированный вор отрубей, 80 LVL"
И в "Твой шанс" снова объявку давать, но уже на новом уровне
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 02:12
Можно и коучем, в Ютюбе. По тыренью отрубей. Или Марафон желаний с отрубями. Коллабу с Блиновской замутить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 02:44
Цитата:
Ну я эту схему не знаю, как там у вас, коррупционеров, хаты скупают
abaika95:
А что у нас коррупционеров хаты скупают
А что у нас коррупционеров хаты скупают
Ну я эту схему не знаю, как там у вас, коррупционеров, хаты скупают
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 05:46
Цитата:
Утром АКРОС будет рассказывать, как тут Абайка оппонентов в очередной раз одной левой раскидал
Сыкымы:
Ну я эту схему не знаю, как там у вас, коррупционеров, хаты скупают
Ну я эту схему не знаю, как там у вас, коррупционеров, хаты скупают
Утром АКРОС будет рассказывать, как тут Абайка оппонентов в очередной раз одной левой раскидал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 06:47
Цитата:
Это когда ты два раза с него извинения требовал, а потом сдулся, да?
111: Это как с тов. Ворониным было, который поспешил так же привнести непроверенные данные ради хайпа не хайпа, другой вопрос.
Это когда ты два раза с него извинения требовал, а потом сдулся, да?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3768
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 08:36
Цитата:
ХОТЕЛА...СТРЕМИЛИСЬ...
Утверждения на уровне 111-го, или бабы Нюры, но не человека, видящего суть вещей
saba:
Россия же хотела, чтобы все стремились в "русский мир".
Россия же хотела, чтобы все стремились в "русский мир".
ХОТЕЛА...СТРЕМИЛИСЬ...
Утверждения на уровне 111-го, или бабы Нюры, но не человека, видящего суть вещей
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4124
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 09:09
Цитата:
Вы меня с кем то путаете, ничего подобного я не говорил, а вот хамить не надо. кажется я не давал вам повода!
Сыкымы:
Эка тебя понесло, а под интеллигента косил, кричал: "я в политику не лезу, только Голос Украины
Эка тебя понесло, а под интеллигента косил, кричал: "я в политику не лезу, только Голос Украины
Вы меня с кем то путаете, ничего подобного я не говорил, а вот хамить не надо. кажется я не давал вам повода!
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