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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 18 из 19«1...16171819»
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14847
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:37
#256
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Цитата:
maxsaf:
А я как неадекватные, переехал в топ10 стран, адекватные остались ждать сингапурское чудо

А твои предки приехавшие в Казахстан в чистое поле хотя могли в топ 10 в США к примеру они в какой группе
Адекватов или не адекватов?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14847
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:38
#257
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Цитата:
maxsaf:
Шутка дня

Очень трудно работать психологом с чужим умом
Это же не Канада где все по блату даже психологи
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2992
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:39
#258
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Цитата:
abaika95:
А никто у нас не требует имя собственное переводить

Это может сегодня - ума набрались. А вот Когда Мах был, говорит требовали пентиум перевести. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21729
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:40
#259
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Цитата:
abaika95:
А твои предки приехавшие в Казахстан в чистое поле хотя могли в топ 10 в США к примеру они в какой группе Адекватов или не адекватов?)

А ты, учась в Челябинске кем себя считал? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2992
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:41
#260
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Цитата:
abaika95:
Очень трудно работать психологом с чужим умом

да вы сначала со своим то справьтесь, как ни будь. прежде чем весь мир смешить! :lol:
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1925
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:43
#261
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Цитата:
abaika95:
чтобы в России жить сколько наворовать в РК надо?)

а чтобы в Челябинске хаты купить и сдавать их, сколько в РК наворовать надо? :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1925
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:50
#262
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Цитата:
Эл-починно:
Я аж чаем поперхнулся!

Хрюкнул в кружку? :lol: :lol: :lol:
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1925
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:53
#263
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Цитата:
abaika95:
Очень трудно работать психологом с чужим умом

Ну да, своего боженька не дал... :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1925
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:58
#264
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Цитата:
Сыкымы:
"Квалифицированный вор отрубей, 80 LVL"

И в "Твой шанс" снова объявку давать, но уже на новом уровне :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1925
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 02:12
#265
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Можно и коучем, в Ютюбе. По тыренью отрубей. Или Марафон желаний с отрубями. Коллабу с Блиновской замутить :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1925
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 02:44
#266
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Цитата:
abaika95:
А что у нас коррупционеров хаты скупают

Ну я эту схему не знаю, как там у вас, коррупционеров, хаты скупают :lol: 8-) :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21729
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 05:46
#267
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Цитата:
Сыкымы:
Ну я эту схему не знаю, как там у вас, коррупционеров, хаты скупают

Утром АКРОС будет рассказывать, как тут Абайка оппонентов в очередной раз одной левой раскидал :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21729
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 06:47
#268
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Цитата:
111: Это как с тов. Ворониным было, который поспешил так же привнести непроверенные данные ради хайпа не хайпа, другой вопрос.

Это когда ты два раза с него извинения требовал, а потом сдулся, да? :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3768
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 08:36
#269
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Цитата:
saba:
Россия же хотела, чтобы все стремились в "русский мир".


ХОТЕЛА...СТРЕМИЛИСЬ...
Утверждения на уровне 111-го, или бабы Нюры, но не человека, видящего суть вещей
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4124
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 09:09
#270
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Цитата:
Сыкымы:
Эка тебя понесло, а под интеллигента косил, кричал: "я в политику не лезу, только Голос Украины

Вы меня с кем то путаете, ничего подобного я не говорил, а вот хамить не надо. кажется я не давал вам повода!
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