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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:06
Цитата:
А надо было остаться, топить за русский язык, отсидеть за это и стать невыездным? Или смириться и учить казахский, как это делает 111? А, блин, он же не учит, забил
abaika95:
Но ты решил проблему просто Свалил в Канаду
Но ты решил проблему просто Свалил в Канаду
А надо было остаться, топить за русский язык, отсидеть за это и стать невыездным? Или смириться и учить казахский, как это делает 111? А, блин, он же не учит, забил
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14847
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:16
Цитата:
Да и троллинг)
Цитата:
А что у вас в Германии президент бывший строитель? Интересно у вас политиков выбирают
Да у меня дед много чё построил а у тебя ничего
Вот и весь факт)
Цитата:
Бла бла бла
Блат у вас главное
И кумовство
Я же уже присылал отзывы с канадского форума как у вас на работу по блату берут
А где есть блат там и коррупция
Скок откинул начальнику за устройство? Только часто
Цитата:
А русские захотели к украинцам а попали на небеса)
Каждому свое
Цитата:
Темболее мне кажется что внук этого Ленинградского проектировщика уже давно в Тель-Авиве ошивается))
А ему из Израиля вообще плевать где и что его дедушка в СССР строил)
maxsaf:
Это уже пятая стадия - принятие?
Это уже пятая стадия - принятие?
Да и троллинг)
Цитата:
Эл-починно:
Вас послушать, ваш дед построил весь Казахстан. Почему же он президентом не стал. В колхозе тоже лошадь пахала больше всех, но председателем она так и не стала!
Вас послушать, ваш дед построил весь Казахстан. Почему же он президентом не стал. В колхозе тоже лошадь пахала больше всех, но председателем она так и не стала!
А что у вас в Германии президент бывший строитель? Интересно у вас политиков выбирают
Да у меня дед много чё построил а у тебя ничего
Вот и весь факт)
Цитата:
maxsaf:
Нисколько. Тут совсем другие критерии проверяют - образование, опыт работы, стаж по специальности семейное положение, наличие детей. А деньги - дело десятое.
Нисколько. Тут совсем другие критерии проверяют - образование, опыт работы, стаж по специальности семейное положение, наличие детей. А деньги - дело десятое.
Бла бла бла
Блат у вас главное
И кумовство
Я же уже присылал отзывы с канадского форума как у вас на работу по блату берут
А где есть блат там и коррупция
Скок откинул начальнику за устройство? Только часто
Цитата:
maxsaf:
Так же как и несколько миллионов украинцев - захотели в Европу - попали в Европу.
Так же как и несколько миллионов украинцев - захотели в Европу - попали в Европу.
А русские захотели к украинцам а попали на небеса)
Каждому свое
Цитата:
Карачун:
было бы немного удивительно если бы житель питера ошивался на форуме нг костаная, да ещё и с целью рассказать что он такого этакого построил
было бы немного удивительно если бы житель питера ошивался на форуме нг костаная, да ещё и с целью рассказать что он такого этакого построил
Темболее мне кажется что внук этого Ленинградского проектировщика уже давно в Тель-Авиве ошивается))
А ему из Израиля вообще плевать где и что его дедушка в СССР строил)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14847
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:18
Цитата:
Жить
Перевести нужные товары на 2 языка
Спокойно зарабатывать
Это у адекватных людей
Ты бы всеровно переехал к путину
Отдал сына во флот
Его бы убили на крейсере "Москва"
Ты бы начал строчить гневные письма в МО РФ
Конец)
maxsaf:
А надо было остаться, топить за русский язык, отсидеть за это и стать невыездным? Или смириться и учить казахский, как это делает 111?
А надо было остаться, топить за русский язык, отсидеть за это и стать невыездным? Или смириться и учить казахский, как это делает 111?
Жить
Перевести нужные товары на 2 языка
Спокойно зарабатывать
Это у адекватных людей
Ты бы всеровно переехал к путину
Отдал сына во флот
Его бы убили на крейсере "Москва"
Ты бы начал строчить гневные письма в МО РФ
Конец)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:19
Цитата:
Пока что всё это ваши домыслы. Фактом это может стать с приложением фактов!
abaika95:
Вот и весь факт)
Вот и весь факт)
Пока что всё это ваши домыслы. Фактом это может стать с приложением фактов!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:22
Цитата:
Переведите Pentium или Apple на казахский, а главное вопрос - заем это делать?
abaika95:
Жить Перевести нужные товары на 2 языка Спокойно зарабатывать
Жить Перевести нужные товары на 2 языка Спокойно зарабатывать
Переведите Pentium или Apple на казахский, а главное вопрос - заем это делать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:24
Цитата:
Чтобы хат накупить для сдачи их в аренду? Один на отрубях квалифицировался, помню...
abaika95:
Кстати сколько надо воровать чтобы
Кстати сколько надо воровать чтобы
Чтобы хат накупить для сдачи их в аренду? Один на отрубях квалифицировался, помню...
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35337
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:28
Цитата:
Эх блин!
Как обо мне то да обо мне..
С черным Чуном то..
Ладно, у меня тот чат кончился, там интересней хоть.
Тут одно и то же..
maxsaf:
делает 111?
делает 111?
Эх блин!
Как обо мне то да обо мне..
С черным Чуном то..
Ладно, у меня тот чат кончился, там интересней хоть.
Тут одно и то же..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:29
Цитата:
Если я сюда по блату попал, то тебе точно не светит
abaika95:
Бла бла бла Блат у вас главное И кумовство
Бла бла бла Блат у вас главное И кумовство
Если я сюда по блату попал, то тебе точно не светит
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:30
Можно прям медальку замутить местного разлива "Квалифицированный вор отрубей, 80 LVL"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:30
Цитата:
Ты ж звезда, терпи теперь
111:
Эх блин! Как обо мне то да обо мне..
Эх блин! Как обо мне то да обо мне..
Ты ж звезда, терпи теперь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:32
Цитата:
Я аж чаем поперхнулся!
Сыкымы:
Можно прям медальку замутить местного разлива "Квалифицированный вор отрубей, 80 LVL"
Можно прям медальку замутить местного разлива "Квалифицированный вор отрубей, 80 LVL"
Я аж чаем поперхнулся!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:34
Цитата:
А я как неадекватные, переехал в топ10 стран, адекватные остались ждать сингапурское чудо так ещё и по русски на работе разговариваю, и на прошлой, и на нынешней )) парадокс
[Исправлено: maxsaf, 03.02.2024 - 01:35]
abaika95:
Перевести нужные товары на 2 языка Спокойно зарабатывать Это у адекватных людей
Перевести нужные товары на 2 языка Спокойно зарабатывать Это у адекватных людей
А я как неадекватные, переехал в топ10 стран, адекватные остались ждать сингапурское чудо так ещё и по русски на работе разговариваю, и на прошлой, и на нынешней )) парадокс
[Исправлено: maxsaf, 03.02.2024 - 01:35]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:34
Цитата:
И в Мирасе вручить под шумок, пока никто не знает
Сыкымы:
Можно прям медальку замутить
Можно прям медальку замутить
И в Мирасе вручить под шумок, пока никто не знает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14847
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:35
Цитата:
Ну твой дед что строил? Будет домысел или факт?)
Цитата:
А никто у нас не требует имя собственное переводить
Если вы думаете что тут так то вы либо идиот либо провокатор
Цитата:
А что у нас коррупционеров хаты скупают или всё-таки в загран уезжают?
чтобы в России жить сколько наворовать в РК надо?)
Цитата:
Конечно
Я то своим умом везде
Без кумовства и взяток как некоторые
Эл-починно:
Пока что всё это ваши домыслы
Пока что всё это ваши домыслы
Ну твой дед что строил? Будет домысел или факт?)
Цитата:
Эл-починно:
Переведите Pentium или Apple на казахский, а главное вопрос - заем это делать?
Переведите Pentium или Apple на казахский, а главное вопрос - заем это делать?
А никто у нас не требует имя собственное переводить
Если вы думаете что тут так то вы либо идиот либо провокатор
Цитата:
Сыкымы:
Чтобы хат накупить для сдачи их в аренду?
Чтобы хат накупить для сдачи их в аренду?
А что у нас коррупционеров хаты скупают или всё-таки в загран уезжают?
чтобы в России жить сколько наворовать в РК надо?)
Цитата:
maxsaf:
Если я сюда по блату попал, то тебе точно не светит
Если я сюда по блату попал, то тебе точно не светит
Конечно
Я то своим умом везде
Без кумовства и взяток как некоторые
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:37
Цитата:
Шутка дня
abaika95:
Я то своим умом везде
Я то своим умом везде
Шутка дня
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