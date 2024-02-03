Отправлено: - 01:16

maxsaf:

Это уже пятая стадия - принятие?

Эл-починно:

Вас послушать, ваш дед построил весь Казахстан. Почему же он президентом не стал. В колхозе тоже лошадь пахала больше всех, но председателем она так и не стала!

maxsaf:

Нисколько. Тут совсем другие критерии проверяют - образование, опыт работы, стаж по специальности семейное положение, наличие детей. А деньги - дело десятое.

maxsaf:

Так же как и несколько миллионов украинцев - захотели в Европу - попали в Европу.

Карачун:

было бы немного удивительно если бы житель питера ошивался на форуме нг костаная, да ещё и с целью рассказать что он такого этакого построил

Цитата:Да и троллинг)Цитата:А что у вас в Германии президент бывший строитель? Интересно у вас политиков выбираютДа у меня дед много чё построил а у тебя ничегоВот и весь факт)Цитата:Бла бла блаБлат у вас главноеИ кумовствоЯ же уже присылал отзывы с канадского форума как у вас на работу по блату берутА где есть блат там и коррупцияСкок откинул начальнику за устройство? Только частоЦитата:А русские захотели к украинцам а попали на небеса)Каждому своеЦитата:Темболее мне кажется что внук этого Ленинградского проектировщика уже давно в Тель-Авиве ошивается))А ему из Израиля вообще плевать где и что его дедушка в СССР строил)