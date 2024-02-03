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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21727
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:06
#241
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Цитата:
abaika95:
Но ты решил проблему просто Свалил в Канаду

А надо было остаться, топить за русский язык, отсидеть за это и стать невыездным? Или смириться и учить казахский, как это делает 111? А, блин, он же не учит, забил :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14847
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:16
#242
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Цитата:
maxsaf:
Это уже пятая стадия - принятие?

Да и троллинг)
Цитата:
Эл-починно:
Вас послушать, ваш дед построил весь Казахстан. Почему же он президентом не стал. В колхозе тоже лошадь пахала больше всех, но председателем она так и не стала!

А что у вас в Германии президент бывший строитель? Интересно у вас политиков выбирают
Да у меня дед много чё построил а у тебя ничего
Вот и весь факт)
Цитата:
maxsaf:
Нисколько. Тут совсем другие критерии проверяют - образование, опыт работы, стаж по специальности семейное положение, наличие детей. А деньги - дело десятое.

Бла бла бла
Блат у вас главное
И кумовство
Я же уже присылал отзывы с канадского форума как у вас на работу по блату берут
А где есть блат там и коррупция
Скок откинул начальнику за устройство? Только часто
Цитата:
maxsaf:
Так же как и несколько миллионов украинцев - захотели в Европу - попали в Европу.

А русские захотели к украинцам а попали на небеса)
Каждому свое
Цитата:
Карачун:
было бы немного удивительно если бы житель питера ошивался на форуме нг костаная, да ещё и с целью рассказать что он такого этакого построил

Темболее мне кажется что внук этого Ленинградского проектировщика уже давно в Тель-Авиве ошивается))
А ему из Израиля вообще плевать где и что его дедушка в СССР строил)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14847
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:18
#243
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Цитата:
maxsaf:
А надо было остаться, топить за русский язык, отсидеть за это и стать невыездным? Или смириться и учить казахский, как это делает 111?

Жить
Перевести нужные товары на 2 языка
Спокойно зарабатывать
Это у адекватных людей
Ты бы всеровно переехал к путину
Отдал сына во флот
Его бы убили на крейсере "Москва"
Ты бы начал строчить гневные письма в МО РФ
Конец)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2992
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:19
#244
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Цитата:
abaika95:
Вот и весь факт)

Пока что всё это ваши домыслы. Фактом это может стать с приложением фактов! 8-) :-P
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2992
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:22
#245
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Цитата:
abaika95:
Жить Перевести нужные товары на 2 языка Спокойно зарабатывать

Переведите Pentium или Apple на казахский, а главное вопрос - заем это делать? 8-) :lol: :lol: :lol:
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1923
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:24
#246
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Цитата:
abaika95:
Кстати сколько надо воровать чтобы

Чтобы хат накупить для сдачи их в аренду? Один на отрубях квалифицировался, помню... :lol: 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35337
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:28
#247
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Цитата:
maxsaf:
делает 111?

Эх блин!
Как обо мне то да обо мне..
С черным Чуном то..
Ладно, у меня тот чат кончился, там интересней хоть.
Тут одно и то же..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21727
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:29
#248
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Цитата:
abaika95:
Бла бла бла Блат у вас главное И кумовство

Если я сюда по блату попал, то тебе точно не светит :lol:
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1923
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:30
#249
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Можно прям медальку замутить местного разлива "Квалифицированный вор отрубей, 80 LVL" :lol: 8-) :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21727
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:30
#250
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Цитата:
111:
Эх блин! Как обо мне то да обо мне..

Ты ж звезда, терпи теперь :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2992
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:32
#251
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Цитата:
Сыкымы:
Можно прям медальку замутить местного разлива "Квалифицированный вор отрубей, 80 LVL"

Я аж чаем поперхнулся! :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21727
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:34
#252
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Цитата:
abaika95:
Перевести нужные товары на 2 языка Спокойно зарабатывать Это у адекватных людей

А я как неадекватные, переехал в топ10 стран, адекватные остались ждать сингапурское чудо :lol: так ещё и по русски на работе разговариваю, и на прошлой, и на нынешней )) парадокс 8-)

[Исправлено: maxsaf, 03.02.2024 - 01:35]
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1923
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:34
#253
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Цитата:
Сыкымы:
Можно прям медальку замутить

И в Мирасе вручить под шумок, пока никто не знает :lol: 8-) :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14847
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:35
#254
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Цитата:
Эл-починно:
Пока что всё это ваши домыслы

Ну твой дед что строил? Будет домысел или факт?)
Цитата:
Эл-починно:
Переведите Pentium или Apple на казахский, а главное вопрос - заем это делать?

А никто у нас не требует имя собственное переводить
Если вы думаете что тут так то вы либо идиот либо провокатор
Цитата:
Сыкымы:
Чтобы хат накупить для сдачи их в аренду?

А что у нас коррупционеров хаты скупают или всё-таки в загран уезжают?
чтобы в России жить сколько наворовать в РК надо?)
Цитата:
maxsaf:
Если я сюда по блату попал, то тебе точно не светит

Конечно
Я то своим умом везде
Без кумовства и взяток как некоторые
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21727
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 01:37
#255
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Цитата:
abaika95:
Я то своим умом везде

Шутка дня :lol: :lol: :lol:
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