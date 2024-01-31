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Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48501
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 12:45
Проект казахского алфавита, основанного на латинской графике, проходил апробацию в прошлом году. Работа по совершенствованию проектов алфавита и правил правописания казахского языка, основанных на латинской графике, продолжается.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1245
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 22:26
Цитата:
Не одни! Их много )))
saba:
Что у нас в руководстве одни хапуги, что у них
Что у нас в руководстве одни хапуги, что у них
Не одни! Их много )))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21712
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 22:41
Цитата:
Они не верят.
Цитата:
Это далеко не так.
Мишаня:
Но я и моя семья уехали в том числе, что в госорганах начали требовать знание казахского. И это было основной причиной отъезда.
Но я и моя семья уехали в том числе, что в госорганах начали требовать знание казахского. И это было основной причиной отъезда.
Они не верят.
Цитата:
Мишаня:
Практически во всем мире госязык один, и ничего предосудительного в этом нет
Практически во всем мире госязык один, и ничего предосудительного в этом нет
Это далеко не так.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1913
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 23:00
Цитата:
Вот и пролезли в госорганы как знатоки казахского (разговорного, в основном), зато полные бездари как технари и управленцы. Не все, конечно, есть спецы с опытом. Но оч. много без опыта, знаний, зато много "родственничков" со специфическими знаниями: кому и сколько "отстегнуть", чтобы усидеть на руководящей должности
Мишаня:
в госорганах начали требовать знание казахского
в госорганах начали требовать знание казахского
Вот и пролезли в госорганы как знатоки казахского (разговорного, в основном), зато полные бездари как технари и управленцы. Не все, конечно, есть спецы с опытом. Но оч. много без опыта, знаний, зато много "родственничков" со специфическими знаниями: кому и сколько "отстегнуть", чтобы усидеть на руководящей должности
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14834
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 00:16
Цитата:
На момент развала империи в 1917 процент владеющих казахским языком был выше чем русским и?
Русский язык тут навязан искусственно внешним управлением
После развала навязанная идея русского языка начала входить в свою реальную цифру
Русский язык на всем постсовке сокращается и это не потомучто его запрещают,просто выросло поколение которым русский язык стал не основным а иностранным как тем грузинам или украинцам
Белорусы и те уже на белорусском общаются вместо русского
Цитата:
А зачем русский язык второй государственный? Для чего? Чтобы его искусственно тут навязывать? Не надо
Чтобы его защищать? А чё его где-то ущимляют?))
Цитата:
Лично для вас я с Костаная буду
Я многогранен
Цитата:
Ага и чё где истории про приютили и обогрели?
Чеченцев ктото у себя в домах держал? Ваши родственники? Назовите имена,фамилии
А пока с вашей стороны какая-то лирика
Цитата:
Давайте по существу а не уходя на личности
Факты! Факты предоставьте про обогревы русских и немцев
Цитата:
Уехали в первую волну 90-2000ых националисты
Которые испугались что за их гнилой язык с них сейчас спрашивать начнут
Вот эти националисты сейчас в России и пургу гонят про то как их якобы танками гнали по улицам и квартиры отбирали
А далее уезжают люди сугубо по личным причинам а не из за нехватки русского
Кто работу нашел,кто учебу для детей
Из России русские чеж валят то массово? Русский язык там вроде государственный))
А нет,русские резко кочевать захотелось из России с начала войны
maxsaf:
Вообще все не так. На момент развала процент владеющих русским языком в Казахстане был выше, чем процент владеющих казахским языком, и это подтверждается документально.
Вообще все не так. На момент развала процент владеющих русским языком в Казахстане был выше, чем процент владеющих казахским языком, и это подтверждается документально.
На момент развала империи в 1917 процент владеющих казахским языком был выше чем русским и?
Русский язык тут навязан искусственно внешним управлением
После развала навязанная идея русского языка начала входить в свою реальную цифру
Русский язык на всем постсовке сокращается и это не потомучто его запрещают,просто выросло поколение которым русский язык стал не основным а иностранным как тем грузинам или украинцам
Белорусы и те уже на белорусском общаются вместо русского
Цитата:
maxsaf:
По факту, учитывая все обстоятельства, русский язык должен был стать вторым государственным именно тогда. И уже после этого можно было языковой вопрос пускать на самотёк.
По факту, учитывая все обстоятельства, русский язык должен был стать вторым государственным именно тогда. И уже после этого можно было языковой вопрос пускать на самотёк.
А зачем русский язык второй государственный? Для чего? Чтобы его искусственно тут навязывать? Не надо
Чтобы его защищать? А чё его где-то ущимляют?))
Цитата:
saba:
Вы вроде из Челябинска? Так не говорите тогда о том, чего не знаете
Вы вроде из Челябинска? Так не говорите тогда о том, чего не знаете
Лично для вас я с Костаная буду
Я многогранен
Цитата:
saba:
. У них в посёлке жило до 30 семей чеченцев, последних даже я застал,некоторые там и похоронены. П.озёрный был сплошь немецким. так что про житьё бытьё чеченцев и немцев в Казахстане я очень даже хорошо знаю. Я говорю были разные периоды. Была одно время и
. У них в посёлке жило до 30 семей чеченцев, последних даже я застал,некоторые там и похоронены. П.озёрный был сплошь немецким. так что про житьё бытьё чеченцев и немцев в Казахстане я очень даже хорошо знаю. Я говорю были разные периоды. Была одно время и
Ага и чё где истории про приютили и обогрели?
Чеченцев ктото у себя в домах держал? Ваши родственники? Назовите имена,фамилии
А пока с вашей стороны какая-то лирика
Цитата:
saba:
Так что пожалуйста не стройте из себя всезнающего человека, во всяком случае пока живы те кто видел всё своими глазами. Иначе будет у Вас положение хуже губернаторского, во всяком случае впросак попадать у Вас удачно получается!
Так что пожалуйста не стройте из себя всезнающего человека, во всяком случае пока живы те кто видел всё своими глазами. Иначе будет у Вас положение хуже губернаторского, во всяком случае впросак попадать у Вас удачно получается!
Давайте по существу а не уходя на личности
Факты! Факты предоставьте про обогревы русских и немцев
Цитата:
maxsaf:
Это могло существенно замедлить отток русскоязычного населения. Уехали в основном трудоспособные и образованные.
Это могло существенно замедлить отток русскоязычного населения. Уехали в основном трудоспособные и образованные.
Уехали в первую волну 90-2000ых националисты
Которые испугались что за их гнилой язык с них сейчас спрашивать начнут
Вот эти националисты сейчас в России и пургу гонят про то как их якобы танками гнали по улицам и квартиры отбирали
А далее уезжают люди сугубо по личным причинам а не из за нехватки русского
Кто работу нашел,кто учебу для детей
Из России русские чеж валят то массово? Русский язык там вроде государственный))
А нет,русские резко кочевать захотелось из России с начала войны
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14834
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 03.02.24 - 00:20
Цитата:
Очень странно работая в гос органе не владеть языком местного населения
Представь в Челябинске в местном цоне сидит человек который не знает русского но пытается обслуживать население
Бред?
Мишаня:
что в госорганах начали требовать знание казахско
что в госорганах начали требовать знание казахско
Очень странно работая в гос органе не владеть языком местного населения
Представь в Челябинске в местном цоне сидит человек который не знает русского но пытается обслуживать население
Бред?
-
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