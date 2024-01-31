Отправлено: - 00:16

maxsaf:

Вообще все не так. На момент развала процент владеющих русским языком в Казахстане был выше, чем процент владеющих казахским языком, и это подтверждается документально.

maxsaf:

По факту, учитывая все обстоятельства, русский язык должен был стать вторым государственным именно тогда. И уже после этого можно было языковой вопрос пускать на самотёк.

saba:

Вы вроде из Челябинска? Так не говорите тогда о том, чего не знаете

saba:

. У них в посёлке жило до 30 семей чеченцев, последних даже я застал,некоторые там и похоронены. П.озёрный был сплошь немецким. так что про житьё бытьё чеченцев и немцев в Казахстане я очень даже хорошо знаю. Я говорю были разные периоды. Была одно время и

saba:

Так что пожалуйста не стройте из себя всезнающего человека, во всяком случае пока живы те кто видел всё своими глазами. Иначе будет у Вас положение хуже губернаторского, во всяком случае впросак попадать у Вас удачно получается!

maxsaf:

Это могло существенно замедлить отток русскоязычного населения. Уехали в основном трудоспособные и образованные.

Цитата:На момент развала империи в 1917 процент владеющих казахским языком был выше чем русским и?Русский язык тут навязан искусственно внешним управлениемПосле развала навязанная идея русского языка начала входить в свою реальную цифруРусский язык на всем постсовке сокращается и это не потомучто его запрещают,просто выросло поколение которым русский язык стал не основным а иностранным как тем грузинам или украинцамБелорусы и те уже на белорусском общаются вместо русскогоЦитата:А зачем русский язык второй государственный? Для чего? Чтобы его искусственно тут навязывать? Не надоЧтобы его защищать? А чё его где-то ущимляют?))Цитата:Лично для вас я с Костаная будуЯ многограненЦитата:Ага и чё где истории про приютили и обогрели?Чеченцев ктото у себя в домах держал? Ваши родственники? Назовите имена,фамилииА пока с вашей стороны какая-то лирикаЦитата:Давайте по существу а не уходя на личностиФакты! Факты предоставьте про обогревы русских и немцевЦитата:Уехали в первую волну 90-2000ых националистыКоторые испугались что за их гнилой язык с них сейчас спрашивать начнутВот эти националисты сейчас в России и пургу гонят про то как их якобы танками гнали по улицам и квартиры отбиралиА далее уезжают люди сугубо по личным причинам а не из за нехватки русскогоКто работу нашел,кто учебу для детейИз России русские чеж валят то массово? Русский язык там вроде государственный))А нет,русские резко кочевать захотелось из России с начала войны