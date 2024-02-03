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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21712
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:09
#196
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Цитата:
Сыкымы:
Это и есть цель тролля

Цитата:
Карачун:
там ответ нужно дать в виде картинки или числа?

А быстро Эл внимание отвлёк ;-) :lol:
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1913
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:09
#197
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Цитата:
Карачун:
это как с улыбкой "моны лизы"

Это как в анекдоте:
Нарколог спрашивает очередного претендента на водительское удостоверение
-Ну чё, Вася, ты любитель "этого дела" (намекая на употребление спиртного)?
-Обижаете, доктор, я - профессионал!!! :lol: 8-)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:09
#198
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Цитата:
Эл-починно:
а ватное болото - правда-матка.

А я даже не знаю где это болото! А что апокалиптическая речь Путина уже в Википедии?

[Исправлено: saba, 03.02.2024 - 00:10]
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
450
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:11
#199
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Цитата:
Сыкымы:
Это и есть цель тролля

это и ежу понятно
но коль скоро на тексты тролля есть реакция, значит тролль умнее его читателей.
нет, я как бы не спорю, если кому-либо желается быть членом банды лиц глупее тролля - пожалуйста.
просто мне думается что в конкретном случае троллем даже в радиусе пары десятков километров не пахнет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:12
#200
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Цитата:
saba:
А что апокалиптическая речь путина уже в Википедии?

Ну зайдите по ссылке, там и видео есть. Может, что и вспомните, как оно было. Это без сарказма и иронии.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:13
#201
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Цитата:
Карачун:
просто мне думается что в конкретном случае троллем даже в радиусе пары десятков километров не пахнет.

Тролль пропаном не пахнет! :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21712
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:14
#202
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Цитата:
Эл-починно:
Тут я даже не знаю, что и сказать.

А чё, старшие не рассказывали про то, как хорошо их тут встретили, как помогали? Неблагодарные. Они должны были по идее частенько напоминать, кого благодарить за счастливые годы после переселения.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1913
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:16
#203
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Цитата:
saba:
А я даже не знаю где это болото

А участник форума с ником "111" вам регулярно оттуда вбросы делает. С целью накинуть дерьмеца на вентилятор, если вы понимаете - о чём я говорю :lol: 8-) :-o
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:18
#204
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Цитата:
maxsaf:
Они должны были по идее частенько напоминать, кого благодарить за счастливые годы после переселения.

Да не было тут тогда казахов, может пару человек в Кустанае тогдашнем. А начиная с Фёдоровки до Троицка, русскоязычные и немецкоязычние были, на казахсклм тут тогда никто не разговаривал. 8-)
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1913
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:18
#205
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Цитата:
Карачун:
умнее

опытнее в интернет-переписках, хитрее, изощрённее :lol: 8-) :-o
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:19
#206
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Цитата:
Сыкымы:
Предложения

Это какие такие? Опять Минские соглашения? Между прочим Россия разов 100 наверное утверждала , что не является стороной конфликта до 24 февраля и выполнение минских соглашений не входит в её обязанности. А мирные предложения России сводились с начала майдана к тому, что вы украинцы отказываетесь от сытой европейской жизни и живёте как мы россияне и должны быть всегда в хвосте российской политики. Такие вот мирные предложения Вашего кумира. Вы то сами не устали от этой войны? Она даже здесь на форуме в Казахстане привела к разобщению людей. А Вы всё так за неё топите. Советую вам посмотреть фильм 20 дней в Мариуполе, просто посмотрите , может поймёте что такое война. А может и не поймёте.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21712
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:20
#207
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Цитата:
Эл-починно:
Да не было тут тогда казахов, может пару человек в Кустанае тогдашнем. А начиная с Фёдоровки до Троицка, русскоязычные и немецкоязычние были, на казахсклм тут тогда никто не разговаривал.

Ну Саба же говорит - встретили, приютили, обогрели, обули-одели, а вы говорите не было. Абайка кстати тоже говорит, что никто никого не встречал. Странно все это.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
450
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:21
#208
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Цитата:
Эл-починно:
Тролль пропаном не пахнет!

сероводород тоже то ещё амбре. а когда ещё и пища не первой и даже не второй свежести, "букеты" на загляденье...ну или как можно выразиться аналогично в отношении обоняния
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