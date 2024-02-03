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Тут я даже не знаю, что и сказать.

Цитата:А чё, старшие не рассказывали про то, как хорошо их тут встретили, как помогали? Неблагодарные. Они должны были по идее частенько напоминать, кого благодарить за счастливые годы после переселения.