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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:09
Цитата:
Цитата:
А быстро Эл внимание отвлёк
Сыкымы:
Это и есть цель тролля
Это и есть цель тролля
Цитата:
Карачун:
там ответ нужно дать в виде картинки или числа?
там ответ нужно дать в виде картинки или числа?
А быстро Эл внимание отвлёк
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:09
Цитата:
Это как в анекдоте:
Нарколог спрашивает очередного претендента на водительское удостоверение
-Ну чё, Вася, ты любитель "этого дела" (намекая на употребление спиртного)?
-Обижаете, доктор, я - профессионал!!!
Карачун:
это как с улыбкой "моны лизы"
это как с улыбкой "моны лизы"
Это как в анекдоте:
Нарколог спрашивает очередного претендента на водительское удостоверение
-Ну чё, Вася, ты любитель "этого дела" (намекая на употребление спиртного)?
-Обижаете, доктор, я - профессионал!!!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:09
Цитата:
А я даже не знаю где это болото! А что апокалиптическая речь Путина уже в Википедии?
[Исправлено: saba, 03.02.2024 - 00:10]
Эл-починно:
а ватное болото - правда-матка.
а ватное болото - правда-матка.
А я даже не знаю где это болото! А что апокалиптическая речь Путина уже в Википедии?
[Исправлено: saba, 03.02.2024 - 00:10]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 450
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:11
Цитата:
это и ежу понятно
но коль скоро на тексты тролля есть реакция, значит тролль умнее его читателей.
нет, я как бы не спорю, если кому-либо желается быть членом банды лиц глупее тролля - пожалуйста.
просто мне думается что в конкретном случае троллем даже в радиусе пары десятков километров не пахнет.
Сыкымы:
Это и есть цель тролля
Это и есть цель тролля
это и ежу понятно
но коль скоро на тексты тролля есть реакция, значит тролль умнее его читателей.
нет, я как бы не спорю, если кому-либо желается быть членом банды лиц глупее тролля - пожалуйста.
просто мне думается что в конкретном случае троллем даже в радиусе пары десятков километров не пахнет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:12
Цитата:
Ну зайдите по ссылке, там и видео есть. Может, что и вспомните, как оно было. Это без сарказма и иронии.
saba:
А что апокалиптическая речь путина уже в Википедии?
А что апокалиптическая речь путина уже в Википедии?
Ну зайдите по ссылке, там и видео есть. Может, что и вспомните, как оно было. Это без сарказма и иронии.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:13
Цитата:
Тролль пропаном не пахнет!
Карачун:
просто мне думается что в конкретном случае троллем даже в радиусе пары десятков километров не пахнет.
просто мне думается что в конкретном случае троллем даже в радиусе пары десятков километров не пахнет.
Тролль пропаном не пахнет!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:14
Цитата:
А чё, старшие не рассказывали про то, как хорошо их тут встретили, как помогали? Неблагодарные. Они должны были по идее частенько напоминать, кого благодарить за счастливые годы после переселения.
Эл-починно:
Тут я даже не знаю, что и сказать.
Тут я даже не знаю, что и сказать.
А чё, старшие не рассказывали про то, как хорошо их тут встретили, как помогали? Неблагодарные. Они должны были по идее частенько напоминать, кого благодарить за счастливые годы после переселения.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:16
Цитата:
А участник форума с ником "111" вам регулярно оттуда вбросы делает. С целью накинуть дерьмеца на вентилятор, если вы понимаете - о чём я говорю
saba:
А я даже не знаю где это болото
А я даже не знаю где это болото
А участник форума с ником "111" вам регулярно оттуда вбросы делает. С целью накинуть дерьмеца на вентилятор, если вы понимаете - о чём я говорю
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:18
Цитата:
Да не было тут тогда казахов, может пару человек в Кустанае тогдашнем. А начиная с Фёдоровки до Троицка, русскоязычные и немецкоязычние были, на казахсклм тут тогда никто не разговаривал.
maxsaf:
Они должны были по идее частенько напоминать, кого благодарить за счастливые годы после переселения.
Они должны были по идее частенько напоминать, кого благодарить за счастливые годы после переселения.
Да не было тут тогда казахов, может пару человек в Кустанае тогдашнем. А начиная с Фёдоровки до Троицка, русскоязычные и немецкоязычние были, на казахсклм тут тогда никто не разговаривал.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:18
Цитата:
опытнее в интернет-переписках, хитрее, изощрённее
Карачун:
умнее
умнее
опытнее в интернет-переписках, хитрее, изощрённее
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:19
Цитата:
Это какие такие? Опять Минские соглашения? Между прочим Россия разов 100 наверное утверждала , что не является стороной конфликта до 24 февраля и выполнение минских соглашений не входит в её обязанности. А мирные предложения России сводились с начала майдана к тому, что вы украинцы отказываетесь от сытой европейской жизни и живёте как мы россияне и должны быть всегда в хвосте российской политики. Такие вот мирные предложения Вашего кумира. Вы то сами не устали от этой войны? Она даже здесь на форуме в Казахстане привела к разобщению людей. А Вы всё так за неё топите. Советую вам посмотреть фильм 20 дней в Мариуполе, просто посмотрите , может поймёте что такое война. А может и не поймёте.
Сыкымы:
Предложения
Предложения
Это какие такие? Опять Минские соглашения? Между прочим Россия разов 100 наверное утверждала , что не является стороной конфликта до 24 февраля и выполнение минских соглашений не входит в её обязанности. А мирные предложения России сводились с начала майдана к тому, что вы украинцы отказываетесь от сытой европейской жизни и живёте как мы россияне и должны быть всегда в хвосте российской политики. Такие вот мирные предложения Вашего кумира. Вы то сами не устали от этой войны? Она даже здесь на форуме в Казахстане привела к разобщению людей. А Вы всё так за неё топите. Советую вам посмотреть фильм 20 дней в Мариуполе, просто посмотрите , может поймёте что такое война. А может и не поймёте.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:20
Цитата:
Ну Саба же говорит - встретили, приютили, обогрели, обули-одели, а вы говорите не было. Абайка кстати тоже говорит, что никто никого не встречал. Странно все это.
Эл-починно:
Да не было тут тогда казахов, может пару человек в Кустанае тогдашнем. А начиная с Фёдоровки до Троицка, русскоязычные и немецкоязычние были, на казахсклм тут тогда никто не разговаривал.
Да не было тут тогда казахов, может пару человек в Кустанае тогдашнем. А начиная с Фёдоровки до Троицка, русскоязычные и немецкоязычние были, на казахсклм тут тогда никто не разговаривал.
Ну Саба же говорит - встретили, приютили, обогрели, обули-одели, а вы говорите не было. Абайка кстати тоже говорит, что никто никого не встречал. Странно все это.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 450
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:21
Цитата:
сероводород тоже то ещё амбре. а когда ещё и пища не первой и даже не второй свежести, "букеты" на загляденье...ну или как можно выразиться аналогично в отношении обоняния
Эл-починно:
Тролль пропаном не пахнет!
Тролль пропаном не пахнет!
сероводород тоже то ещё амбре. а когда ещё и пища не первой и даже не второй свежести, "букеты" на загляденье...ну или как можно выразиться аналогично в отношении обоняния
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