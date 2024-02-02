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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 23:31
#181
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Что то я не помню чтобы 24 февраля Россия предлагала Украине мирно договориться. Да и сейчас позиция России как у шведского посла в фильме "Иван Васильевич...",:" Воевали говорит. так отдайте". Отдайте нам часть Украины , а то у нас страна такая маленькая, тогда может быть и договоримся.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35336
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 23:32
#182
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Хех..
Меня видят и как то возбуждаются.
Я ухожу, для приличия говорят обо мне, и затихают..
Я звизда!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9507
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 23:34
#183
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Цитата:
111:
люди живут впроголодь

-----Не надо глупости писать
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 23:35
#184
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Цитата:
saba:
без объявления СВО российские войска перешли


Речь Владимира Путина о начале СВО
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9507
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 23:35
#185
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Цитата:
111:
Я звизда!

----Чуть по другому прочитал 8-) 8-) 8-)
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
450
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 23:36
#186
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Цитата:
Сыкымы:
"Как понять тролля?" Да никак, ход его мыслей непредсказуем, чё в голову взбредёт, то и строчит.

тексты тролля обдуманны и целенаправленны.они могут быть неприятны или выглядеть глупыми, но все это будет сделано намеренно, что называется "с умыслом".
поэтому употребляя данный термин в конкретном случае вы оскорбляете всех троллей подобием. мне конечно плевать, но как-то некрасиво выходит. люди-то в каком-то смысле профессионалы а вы их так.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 23:38
#187
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Цитата:
Эл-починно:
Речь Владимира Путина о начале СВО

Да устал я уже ложь читать. Когда то он начинал с того , что России не нужны земли Украины,потом срочно Конституцию переписал. А ещё раньше уверял , что Россия никогда не нападёт на Украину. Всё в открытом доступе, можете прочитать!
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1913
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 23:38
#188
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Цитата:
saba:
вы уже за 2 года наверное забыли 24 февраля ровно в 5 часов утра

Предложения решить проблемы мирным путём поступали от России гораздо раньше этой даты. Для человека с образованием учителя ИСТОРИИ у вас слишком короткая память. Настолько короткая, что Вы ничего не помните до 24-го февраля 2022-го года. История Вас, и не только вас, ничему не учит... Пичалька :-( :-( :-(
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1913
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 23:42
#189
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Цитата:
Карачун:
люди-то в каком-то смысле профессионалы а вы их так.

А этот, чё, любитель? Да он в в этом деле "собаку" съел. Как "замутить" тему и технично с неё спрыгнуть - тут ему равных нет :lol: 8-) :-o
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 23:43
#190
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Цитата:
saba:
Да устал я уже ложь читать.

Ну а чего, википедия ложь (хотя тоже с осторожностью отношусь), а ватное болото - правда-матка. Вот ведь же как? :lol: 8-)
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
450
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 23:50
#191
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Цитата:
Сыкымы:
А этот, чё, любитель?

это как с улыбкой "моны лизы", или пелевинских "тайной ложи и явной лажи". не нужно искать смыслов там где их нет.
в противном случае имеет место быть признание что оппонент как минимум умнее, коль скоро на его "провокации" повелись.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21712
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 23:53
#192
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Цитата:
111:
Меня видят и как то возбуждаются. Я ухожу, для приличия говорят обо мне, и затихают.. Я звизда!

А ты приходишь опять и снова начинаешь про Путина. Он - твоя звезда походу, твой кумир)) ну это если следовать твоей же логики ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 23:54
#193
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Ну и попробуем развеять вечер-ночь задачами- не для карачуна. :lol:
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
450
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.02.24 - 23:56
#194
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кстати вопрос. сегодня днем возник, там ответ нужно дать в виде картинки или числа? как автором задумывалось?
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1913
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.02.24 - 00:00
#195
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Цитата:
Карачун:
коль скоро на его "провокации" повелись.

Это и есть цель тролля
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