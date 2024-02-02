Что то я не помню чтобы 24 февраля Россия предлагала Украине мирно договориться. Да и сейчас позиция России как у шведского посла в фильме "Иван Васильевич...",:" Воевали говорит. так отдайте". Отдайте нам часть Украины , а то у нас страна такая маленькая, тогда может быть и договоримся.
Сыкымы: "Как понять тролля?" Да никак, ход его мыслей непредсказуем, чё в голову взбредёт, то и строчит.
тексты тролля обдуманны и целенаправленны.они могут быть неприятны или выглядеть глупыми, но все это будет сделано намеренно, что называется "с умыслом". поэтому употребляя данный термин в конкретном случае вы оскорбляете всех троллей подобием. мне конечно плевать, но как-то некрасиво выходит. люди-то в каком-то смысле профессионалы а вы их так.
Да устал я уже ложь читать. Когда то он начинал с того , что России не нужны земли Украины,потом срочно Конституцию переписал. А ещё раньше уверял , что Россия никогда не нападёт на Украину. Всё в открытом доступе, можете прочитать!
saba: вы уже за 2 года наверное забыли 24 февраля ровно в 5 часов утра
Предложения решить проблемы мирным путём поступали от России гораздо раньше этой даты. Для человека с образованием учителя ИСТОРИИ у вас слишком короткая память. Настолько короткая, что Вы ничего не помните до 24-го февраля 2022-го года. История Вас, и не только вас, ничему не учит... Пичалька
это как с улыбкой "моны лизы", или пелевинских "тайной ложи и явной лажи". не нужно искать смыслов там где их нет. в противном случае имеет место быть признание что оппонент как минимум умнее, коль скоро на его "провокации" повелись.
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