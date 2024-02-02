Отправлено: - 23:36

Сыкымы:

"Как понять тролля?" Да никак, ход его мыслей непредсказуем, чё в голову взбредёт, то и строчит.

Цитата:тексты тролля обдуманны и целенаправленны.они могут быть неприятны или выглядеть глупыми, но все это будет сделано намеренно, что называется "с умыслом".поэтому употребляя данный термин в конкретном случае вы оскорбляете всех троллей подобием. мне конечно плевать, но как-то некрасиво выходит. люди-то в каком-то смысле профессионалы а вы их так.