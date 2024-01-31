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Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
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