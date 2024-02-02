Отправлено: - 21:43

Добринцофф:

Насчёт автопрома не знаю,

Цитата:Каким образом страна ведущая войну собирается помочь ведущей европейской державе? Это просто безумство какое то, как то Путин , как бы я к нему в связи с войной не относился, обычно не говорил подобных глупостей. Где Лада с Москвичом и где Мерседес с БМВ ? Или ему как обычно всем диктаторам говорят только то, что он хочет услышать? А трудности у Германии в экономике безусловно есть. Война никому не пошла на пользу, даже нам, ведь Вы как коммерсант тоже, ощущаете это. Вопрос логистики сейчас просто страшный. Раньше Россия использовалась как огромный хаб для перевалки товаров на всё СНГ,да и многие товары мировые бренды выпускали в России. Теперь этого нет. Сужу по тому же корму для кошек. Раньше Вискас выпускали в подмосковном Ступино кажется и стоил он 160 тенге. сейчас в магазинах в основном Вискас производства Польши стоимостью 230 тенге.