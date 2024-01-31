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≡ Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48501
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 31.01.24 - 12:45
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Проект казахского алфавита, основанного на латинской графике, проходил апробацию в прошлом году. Работа по совершенствованию проектов алфавита и правил правописания казахского языка, основанных на латинской графике, продолжается.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1245
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 22:26
#45
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Цитата:
saba:
Что у нас в руководстве одни хапуги, что у них

Не одни! Их много )))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21708
Проект нового казахского алфавита на латинице апробировали, но ещё не утвердили. Почему?
Отправлено: 02.02.24 - 22:41
#46
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Цитата:
Мишаня:
Но я и моя семья уехали в том числе, что в госорганах начали требовать знание казахского. И это было основной причиной отъезда.

Они не верят.

Цитата:
Мишаня:
Практически во всем мире госязык один, и ничего предосудительного в этом нет

Это далеко не так.
Профайл
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