Отправлено: - 22:41

Мишаня:

Но я и моя семья уехали в том числе, что в госорганах начали требовать знание казахского. И это было основной причиной отъезда.

Мишаня:

Практически во всем мире госязык один, и ничего предосудительного в этом нет

Цитата:Они не верят.Цитата:Это далеко не так.