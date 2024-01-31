Отправлено: - 15:21

maxsaf:

если бы языковой вопрос пустили на самотёк, сделали два государственных изначально,

maxsaf:

Но мы то знаем сколько усилий потребовалось, чтобы ускорить этот процесс.

maxsaf:

По поводу практической пользы - ну правда, что даст полный переход на казахский? Качество образования от этого резко подскочит? Больше будет литературы и кино? Наврятли. Может я в чем то другом пользу не вижу, упускаю что-то важное - так вы меня поправьте.

Цитата:пускать на самотек и делать второй государственный это уже не самотека упорное продвижение русского языка называетсясейчас как раз таки самотекрусский язык в статусе бюрократического а казахский гос языкрусские как не учили гос язык так и не учата казахи в особенности молодежь отказывается от русского увеличивая долю казахоязычныхв итоге сугубо не вмешиваясь доля русского языка по объективным причинам сокращается в странеЦитата:сколько? потребовали вывески на двух языках сделать и наименование товаров перевести по закону?ухххх сколько усилийЦитата:а кто говорит про полный переход на казахский язык?у нас вроде со времен назарабаева пестуется идея изучения трех языковгос, русский и английский чтобы наша молодежь была конкурентоспособнаяв итоге казахские дети учат казахский дома, идут в русскую школу чтобы там русский подтянуть, и в универе выбирают изучение английского факультативнорусские дети дома на русском, в школу русскую, в универе никакой язык не учат в итоге потом макс сидя в канаде где он общается с боссом на английском обижается ах почему бы не сделать в РК два государственных?для чего? для кого? зачем? чтобы русские дети не чувствовали себя ущемлёнными учась в русских школах и русских группах в универе?))) ну пусть не ущемляются просто)) ответ то простой)